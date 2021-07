Magazin ‚Wirtschaftswoche‘ zitiert Geschäftsführerin von GET

In der aktuellen Ausgabe der ‚Wirtschaftswoche‘ wird ein Blick auf die Internatslandschaft in Deutschland geworfen. Diese befindet sich gerade im Wandel, da der Schülernachwuchs aus Deutschland fehlt. In den Internaten sinkt die Zahl der deutschen Schüler*innen, da die Zahl der Privatschulen kontinuierlich steigt. Um die freien Plätze zu füllen, suchen daher immer mehr Internatsschulen auch im Ausland nach Jugendlichen, die einen Teil ihrer Schulzeit in Deutschland verbringen möchten.



Alternativen zur Regelschule gesucht



Private Schulbildung ist begehrt. Geschäftsführerin Bella Tumulka der Bildungsberatung GET Global Education Tumulka sagt ‚Die Schulen, aber auch die Wünsche der Eltern haben sich sehr stark individualisiert.‘ Im Gegensatz zu den ‚goldenen Jahren der Internate‘ gibt es in den letzten Jahrzehnten einen stetigen Zuwachs an Privatschulen – in jeder größeren Stadt gibt es private Institutionen, die ebenfalls um die Schülerschaft buhlen.



Internatsschulen in England boomen



Das Interesse an Auslandsaufenthalten ist ungebrochen – an englischen Internatsschulen wurden vor Corona in etwa so viele Schüler*innen aus Deutschland unterrichtet wie an allen deutschen Internaten zusammen. Die Wirtschaftswoche stellt fest ‚Elitebildung ist heute international, und das heißt: englisch‘. Bella Tumulka von GET konstatiert: ‚Gerade bei den kurzen Internatsaufenthalten geht es vielen Eltern darum, ihren Kindern die Möglichkeiten für ein erfolgreiches Studium vorzuzeichnen. Da steht Englisch auf dem Niveau der Muttersprache an oberster Stelle.‘



Die Münchner Bildungsberatung GET arbeitet mit über 300 Internate weltweit zusammen – ein Großteil davon ist in Großbritannien – und hilft bei der Auswahl der passenden Schule. Beratungen sind möglich an einem der beiden Standorte in München, telefonisch oder auch per Skype.

(lifePR) (