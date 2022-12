Japan liegt im Trend

Es muss nicht immer Englisch, Französisch oder eine andere in Europa gesprochene Sprache sein! Immer mehr (junge) Erwachsene möchten exotischere Sprachen lernen. Hierbei ist GET Global Education Tumulka gerne behilflich. Mit einer Japanischen Sprach- und Kulturschule hat GET einen kompetenten Partner gefunden, der in gleich 4 japanischen Städten die Möglichkeit bietet, die für Europäer so fremde Sprache zu erlernen.Japan – das Land der aufgehenden SonneTokyo oder Kyoto hat jede*r schon einmal gehört. Aber Fukuoka kennen hierzulande wohl die wenigsten. Im Südwesten Japans gelegen, bietet die Stadt nicht nur ein angenehmes Klima, sondern auch wunderschöne Strände. Die großartige Lage und auch die ausgezeichnete Küche machen die Stadt im In- und Ausland zu einem beliebten, aber nicht überfüllten Reiseziel. Auch in Nagoya, der viertgrößten Stadt Japans, die u.a. einen der bedeutendsten kaiserlichen Schreine beherbergt, kann ein Sprachkurs belegt werden. Tokyo ist mit über 9 Millionen Einwohner*innen eine der größten Städte weltweit, Kyoto ist vor allem für geschichtlich und kulturell interessierte Reisende ein passendes Ziel.Verschiedenste Module zum SpracherwerbDer Sprachkurs fokussiert sich nicht nur auf Grammatik, sondern vor allem darauf, im japanischen Alltag kommunizieren zu können. Der Unterricht wird vielfältig aufgebaut, durch Rollenspiele, Präsentationen und Stunden auch außerhalb des Klassenzimmers ist eine abwechslungs- und lehrreiche Zeit garantiert.Ergänzt werden können alle Kurse durch speziellen Konversationsunterricht in Kleinstgruppen, um die Lernfortschritte noch zu vergrößern. Bei der Auswahl des passenden Kurses beraten die Expertinnen von GET alle Interessent*innen kompetent.Wer Mangas zeichnen oder eine traditionelle japanische Teezeremonie kennenlernen möchte, bucht den Kurs ‚Japanes Cultural Activities‘ dazu – bei einer gelungenen Sprachreise sollten nicht nur die Sprachkenntnisse vertieft werden, sondern auch ein Eintauchen in die fremde Kultur gegeben sein.Alle Fragen rund um Sprachreisen und Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com