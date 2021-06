Internatsaufenthalte in Großbritannien seit Generationen bei Königshäusern sehr beliebt

Das Münchner Bildungsunternehmen GET Global Education Tumulka, das auf eine mehr als 30jährige Erfahrung zurückblicken kann, erhält auch jetzt noch Anfragen für einen Schulwechsel auf ein Internat ab dem neuen Schuljahr. Viele Familien denken aktuell über einen längeren Schulaufenthalt an einem Internat in Großbritannien nach und lassen sich über die Möglichkeiten gezielt und persönlich beraten.Auch die Kinder vieler sowie Prinzessinnen und Prinzen verschiedener Königshäusern haben ihre Schulzeit in renommierten Internaten verbracht. So hat beispielsweise Prinzessin Elisabeth von Belgien, die ihren Schulabschluss bereits in der Tasche hat, genau wie Prinzessin Leonor von Spanien und Prinzessin Alexia der Niederlande ein Internat in Wales besucht. Wie das Königshaus verlauten ließ, ist diese Zeit als ein Geschenk für die Kinder zu sehen, das sie den Rest ihres Lebens begleiten wird.Und so sehen es auch in Deutschland immer mehr Eltern – ein Geschenk, das sie ihren Kindern machen möchten. Die einmalige Erfahrung, einige Zeit an einer Boarding School beispielsweise in Großbritannien zu verbringen, hierbei die englischen Sprachkenntnisse zu perfektionieren und vor allem Freundschaften fürs Leben zu schließen, neue Erfahrungen zu machen, den Horizont zu erweitern und aus Kindern Weltbürger werden zu lassen.Ein Schulaufenthalt in einem internationalen Internat steht bei vielen Jugendlichen weit oben auf der Wunschliste – einmal im Leben einige Zeit im Ausland verbringen und komplett in das Internatsleben eintauchen! Eine britische Internatsschule zu besuchen, ist bereits ab 3 Monaten (1 Term) bis hin zu mehreren Jahren möglich, wobei die Schüler*innen auch einen international anerkannten Schulabschluss machen können.GET Global Education Tumulka unterstützt seit vielen Jahren Familien dabei, die passende Schule für jeden jungen Menschen zu finden. Aus einem Portfolio von über 300 führenden Internatsschulen - in Großbritannien, den USA, Kanada und der Schweiz - wählen die Bildungsberater die Schule aus, die für die Bedürfnisse, Talente, den passenden Schulabschluss und die Persönlichkeit des Kindes optimal ist.Das Team von GET hilft, unterstützt und begleitet die Familien durch den gesamten Prozess – von der ersten Idee eines Auslandsaufenthaltes, über die Auswahl der Schulen bis hin zu der Vorstellung des Schülers an geeigneten Internaten. Ob die Organisation einer Besuchsreise, Hilfestellung bei der Fächerwahl, Unterstützung bei der Anerkennung des Schulabschlusses – GET ist der kompetente Partner an der Seite der Familien.Vielleicht ist also gerade jetzt ein Schulaufenthalt im Ausland interessant?Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 9D-80801 München-SchwabingTel.: +49/89 / 41 42 45 40Fax: +49/89 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com