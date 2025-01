Internationaler Tag der Bildung

Am heutigen Internationalen Tag der Bildung wird an die Kraft von Bildung und deren zentrale Rolle für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung erinnert. In einer zunehmend globalisierten Welt sind Sprachreisen und Schulaufenthalte im Ausland wertvolle Möglichkeiten, um interkulturelle Kompetenzen zu erwerben und Sprachkenntnisse zu vertiefen. Hier hilft GET Global Education Tumulka mit seiner über 30jährigen Erfahrung in diesen Bereichen – persönliche und individuelle Beratung rund um die Themen Sprachen und Bildung sind der Schwerpunkt des Münchner Unternehmens. Sprachreisen bieten Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse in einem authentischen Umfeld zu verbessern. Durch den direkten Kontakt mit Muttersprachlern und das Eintauchen in die Kultur des Gastlandes wird das Lernen lebendig und praxisnah. Ob in England, Spanien oder Frankreich, ob in Europa oder auf einem anderen Kontinent – jede Reise eröffnet neue Horizonte und fördert das Verständnis für andere Kulturen.Schulaufenthalte im Ausland sind eine weitere hervorragende Möglichkeit, die Bildungserfahrung zu bereichern. Ein längerer Aufenthalt an einer Internatsschule ermöglicht es den Jugendlichen nicht nur, eine neue Sprache zu lernen, sondern auch Freundschaften fürs Leben über Grenzen hinweg zu schließen. Diese Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein und die sozialen Fähigkeiten und bereiten die jungen Erwachsenen auf eine globalisierte Arbeitswelt vor.Anlässlich des Internationalen Tags der Bildung möchten die Bildungsberaterinnen von GET Jugendliche ermutigen, die Chancen zu nutzen, die Sprachreisen und Schulaufenthalte im Ausland bieten. Bildung ist nicht nur ein Werkzeug zur Wissensvermittlung, sondern auch ein Mittel zur Förderung von kritischem Denken, Kreativität und sozialer Verantwortung, die jeder Mensch gegenüber sich selbst und der Gesellschaft trägt.Wer nun neugierig geworden ist auf die vielen Möglichkeiten, die es für Sprachreisen oder Internatsaufenthalte gibt, der kann sich jederzeit bei GET beraten lassen. Alle Fragen rund um Sprachreisen und Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail oder Zoom. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22info@get-education.com