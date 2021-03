Innovatives Sommerprogramm für Schüler – Fashion & Design

GET Global Education Tumulka ist immer auf der Suche nach neuen spannenden Kursen und Angeboten, die Schülerinnen und Schüler eine erlebnisreiche Zeit während eines Summercamps oder einer Sprachreise garantieren.Nun ist GET wieder fündig geworden – im traditionsreichen Cambridge, einer der bekanntesten Universitätsstädte Englands, findet einer einzigartiger Fashion-Kurs statt. Durch eine hochgradig personalisierte Methode des Lernens wird eine Umgebung geschaffen, die kreative Geister fördert, ausbildet und dabei ermutigt, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Die Jugendlichen werden aktiv durch die Dozenten unterstützt, alle benötigten Geräte, Materialien und Räumlichkeiten stehen zur Verfügung, so dass jeder sein Potenzial voll ausschöpfen kann.Die Inhalte dieses Kurses sind vielfältig – in 25 Unterrichtseinheiten pro Woche wird in kreativen Workshops auf die Fertigstellung eines Portfolios hingearbeitet. Da die Dozenten alle in der Fashion-Branche ihren beruflichen Schwerpunkt haben, fließt deren ganzes Wissen und ihre jahrelangen Erfahrungen in den Unterricht ein. Durch Exkursionen zu Orten wie dem Fashion & Textile Museum in London, dem einzigen Museum in Großbritannien, das sich ausschließlich der Präsentation von Entwicklungen in der zeitgenössischen Mode widmet, bekommen die Studenten einmalige Einblicke in die Modewelt. Ein weiterer Schwerpunkt dieses außergewöhnlichen Kurses liegt in der Entwicklung von Fertigkeiten wie Drapieren, Musterschnitt, Maschinennähen, Mode-Illustration oder Mode-Styling.Abgerundet wird dieses Erlebnis, das für Schülerinnen und Schüler von 14-18 Jahren buchbar ist, durch die perfekte Lage der Unterbringung: Die Schülerresidenzen liegen mitten im Herzen von Cambridge und somit in unmittelbarer Nähe der blühenden Kunst- und Kulturszene – diese inspiriert auch außerhalb der Kurszeiten zu neuen Ideen.Und auch für andere Hobbys, Neigungen und Interessen gibt es die passende Summerschool – das Team von GET hilft Familien bei der Auswahl des geeigneten Kurses. GET erweitert seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com . Zudem sind individuelle Beratungen jederzeit telefonisch, per Skype oder persönlich in den Räumlichkeiten der Münchner Bildungsagentur möglich.Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 9D-80801 München-SchwabingTel.: +49/89 / 41 42 45 40Fax: +49/89 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com