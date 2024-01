In den Osterferien den Englischkenntnissen einen Push geben

Die Osterferien sind der ideale Zeitpunkt, um den Englischkenntnissen noch den entscheidenden Schub zu geben – noch ist genügend Zeit bis Ende des Schuljahres, um eventuelle Defizite aufzuarbeiten. GET Global Education Tumulka hat Sprachcamps im Angebot, die das Lernen mit tollen Freizeitangeboten verbinden und somit die Osterferien zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.Die renommierte Internatsschule Mill Hill bietet einen intensiven English Plus Kurs mit 30 Lektionen an. Dieser enthält neben dem Unterricht auch das Creative Arts Angebot. Hier können die Student*innen mit Musik, Kunst, Theater und Tanz ihre Sprachkenntnisse in einem kreativen Rahmen weiter ausbauen und festigenNeben qualifiziertem Sprachunterricht haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, an einem tollen Aktivitätenprogramm teilzunehmen. Zweimal in der Woche werden Ganztagesausflüge z.B. nach London, Brighton, Oxford, Cambridge, Warwick Castle, Stratford upon Avon oder in das Harry Potter Studio organisiert, so dass die Jugendlichen während ihres Englandaufenthaltes auch noch Land und Leute kennenlernen. Durch die perfekte Lage – in einem ruhigen Vorort von London und somit nur ca. 45 Minuten von Flughafen Heathrow gelegen – ist auch die Anreise zur Mill Hill School problemlos und rasch möglich.Ostern gibt es weltweit viele Bräuche – nicht nur Eierfärben und –suchen gehören dazu! Wer hat schon einmal Egg Shackling gemacht oder Hot Cross Buns oder Simnel Cake – englische Osterbrötchen bzw. Früchtebrot – gebacken? Und vielen ist sicherlich nicht bekannt, dass in Irland an Ostern Heringe begraben werden oder in Polen Wasserschlachten auf den Straßen stattfinden.Im Sprachcamp in der Dicker School lernen die Teilnehmenden viele Ostertraditionen vor Ort kennen und erleben sie live mit. Vielleicht wird die eine oder andere Tradition dann sogar zu Hause übernommen? Und die Dicker School punktet noch mit viel mehr: das La Liga Fußballcamp richtet sich an Jugendliche, für die Fußball mehr als nur ein Hobby ist und die keine Anfänger sind. UEFA Pro zertifizierte Trainer aus Spanien, meistens ehemalige Profispieler, leiten ein Trainingsprogramm auf höchstem Niveau. Wer lieber dem kleinen gelben Ball nachjagen möchten – auch Tennis oder Reiten ist in der Dicker School möglich.Alle Fragen rund um Sprachreisen und Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com