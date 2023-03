Hochwertig und Akademisch – das Beste der internationalen Bildung

Sich weiterentwickeln und für die Zukunft gerüstet sein. Genau das machen inspirierende und herausfordernde akademische Camps möglich für abenteuerlustige und interessierte Jugendliche und Entdecker*innen. Integriertes Lernen von Inhalten und Sprache ist die besondere Methode von Academic Camp, in Deutschland durch GET Global Education buchbar. Englisch ist eine Weltsprache – und Academic Camp bietet besonders hochwertige und akademische Sprachreisen für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren in gleich 3 Ländern an. Somit ist auch die Altersspanne besonders groß und für jeden Anspruch ist das passende Programm dabei! Die verschiedenen Kurslevel garantieren, dass alle Teilnehmenden entsprechend gefördert und gefordert werden.Englisch lernen in England, Kanada oder DeutschlandGanz klassisch kann die Sprachreise natürlich nach England gehen – hier hat Academic Camp verschiedene Kursorte im Südwesten Englands und auch direkt in London. Wen es weiter in die Welt hinauszieht, der ist sicher bestens in New Brunswick an der Ostküste Kanadas aufgehoben. Die Nähe zur Natur bietet hierbei ein einzigartiges kanadisches Camp-Erlebnis. Für alle, die lieber in Deutschland bleiben möchten, ist ein Aufenthalt im historischen Schloss Heessen in Nordrhein-Westfalen zu empfehlen. Alle Standorte bieten speziell an die unterschiedlichen Altersgruppen angepasste und mit bis zu 40 Lektionen pro Woche besonders intensives Kurse.Outdoor-Projekte, Workshops oder Einblicke in den Berufsalltag von Mediziner*innenJüngere Kinder profitieren von dem fächerübergreifenden Unterricht, der von erfahrenen Grundschullehrer*innen abgehalten wird. Die etwas Älteren können aus verschiedenen Fächern wie beispielsweise History & Politics, Psychology, Computer Science oder Drama & Music wählen. Eine Reihe von nachmittäglichen Workshops, die ebenfalls wählbar sind, runden den Aufenthalt ab. Zur Auswahl stehen hier beispielsweise Kunst & Handwerk, Theater, Kochen mit Meisterkoch-Finale, Essay Writing oder ein Schnupperkurs Universitätsvorbereitung. Am DLD College in London gibt der Kurs ‚Ready for Medicine‘ Schüler*innen, die Medizin studieren möchten, in einem interaktiven und innovativen Programm in 40 Wochenstunden Unterricht Einblicke in das Leben von Medizinstudent*innen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, echte klinische Einrichtungen und medizinische Forschungseinrichtungen zu besuchen.Ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm macht den Aufenthalt unvergesslichEgal, für welchen Kursort man sich entscheidet – die Freizeitmöglichkeiten sind überall vielfältig. Ob Höhlenwandern, Paddleboarding oder Kanufahren in Südwestengland, Ausflüge nach London, Oxford oder Cambridge, Whale Watching und Ausflüge in einen kanadischen Nationalpark oder Kochkurse und Wasserskifahren in Nordrhein-Westfalen – Langeweile kommt sicher nirgendwo auf.Alle genannten Kurse und noch viele weitere Möglichkeiten sind direkt über GET buchbar. Die genauen Kursinhalte sind auf der immer aktualisierten Homepage von GET www.get-education.com zu finden. Detaillierte Auskünfte geben die Beratungsexpertinnen von GET auch gerne telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com