Großes Interesse an Internatsaufenthalten in England

Für viele Jugendliche ist es ein großer Wunsch, den auch immer mehr Eltern ihren Kindern gerne erfüllen möchten – ein Schulaufenthalt an einer englischen Boarding School. Schließlich ist ein Internatsaufenthalt im Ausland viel mehr als Schulunterricht in einer fremden Sprache: Es ist eine Chance, eine neue Kultur zu erleben, Freunde fürs Leben zu finden und die Welt aus einer völlig neuen Perspektive kennenzulernen, weiß Dr. (Univ. Rome) Elena Ongyerth, Bildungsberaterin von GET Global Education aus München.Der Schulalltag in England ist anders als zu Hause – morgens aufwachen in einem historischen Schulgebäude, umgeben von traumhaft schöner Landschaft und in einer Gemeinschaft von internationalen Schülern, mit denen gemeinsam der Unterricht besucht wird. Nachmittags stehen spannende Aktivitäten wie Surfen, Theaterproben, Debattierklub, Rugby (und noch vieles mehr) auf dem Programm – und das alles fernab von Zuhause! Kurz gesagt: echtes Hogwarts-Feeling. Gerade in einer immer globaler und internationaleren Welt kann ein Internatsaufenthalt ein richtiger Boost für das Selbstvertrauen sein, der den ganzen kommenden Lebensweg anhalten wird – ein Auslandsaufenthalt ist also auch eine Investition in die persönliche Zukunft.Wenn Jugendliche sich für einen Schulaufenthalt im Ausland interessieren, gilt: Je früher, desto besser! Eine Vorlaufzeit von etwa einem Jahr ist ideal. Warum so früh? Ganz einfach: Die Planung eines Internatsaufenthalts kann sehr zeitaufwendig sein. Eine frühzeitige Organisation gibt z.B. mehr Auswahlmöglichkeiten bei den verschiedenen Schulen und auch genügend Zeit, um eventuelle Besichtigungsreisen zu planen.Jedes Internat hat seine eigenen Besonderheiten – sei es die Atmosphäre, das Angebot an Freizeitaktivitäten oder der Schwerpunkt auf bestimmte Fächer. Eine Familie sollte sich für die Beratung genügende Zeit nehmen, um die Schule zu finden, die am besten zum jeweiligen Kind passt, so Dr. (Univ. Rome) Elena Ongyerth. Auch organisatorische To-Dos, wie die Beantragung eines Visums, können einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch hier gilt: Wer früh dran ist, kann alle Formalitäten in Ruhe klären und Stress vermeiden.Ein Internatsaufenthalt im Ausland bringt viele Veränderungen mit sich: neue Umgebung, neue Freunde, eine andere Sprache. Ein Schuljahr im Ausland wird jeden Teilnehmenden in vielerlei Hinsicht bereichern und neue Perspektiven eröffnen. Doch um wirklich das Optimale aus dieser einmaligen Erfahrung mitzunehmen, ist eine gründliche Vorbereitung entscheidend. Daher – früh informieren und mit der Auswahl des passenden Internats beginnen, damit der Auslandsaufenthalt rundum gelingt und eine lebensbereichernde Zeit wird.Wer nun Interesse bekommen hat und weitere Informationen über Auslandsaufenthalte bekommen möchte: Alle Fragen zu den Internatsaufenthalten, zu GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss oder einer Sprachreise während der Ferien beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com