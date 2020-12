GET baut sein Angebot weiter aus

GET Global Education Tumulka ist wie gewohnt kreativ und baut sein breites Portfolio ständig weiter aus. Da viele Erwachsene gerade jetzt die Zeit nutzen um sich weiterzubilden, ist das Erlernen einer neuen Sprache bzw. das Vertiefen von bisherigen Sprachkenntnissen sehr beliebt. Und nun ist dies sowohl online - nach Feierabend oder am Wochenende – möglich als auch vor Ort. Aufgrund kulanter Stornobedingungen sind alle Reisen ohne Risiko buchbar.Egal ob die Sprachkenntnisse lediglich aufgefrischt werden sollen oder ein Baustein für eine erfolgsversprechende berufliche Zukunft sein sollen – bei GET findet jeder garantiert den passenden Erwachsenenkurs. An traumhaften Kursorten können individuell und nach persönlichen Bedürfnissen die Kenntnisse in Englisch, aber auch in Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch oder Russisch vertieft werden. Die Auswahl an Möglichkeiten für Erwachsenen-Programme ist fast unendlich. Intensivkurse in kleinen Gruppen oder Privatunterricht fokussieren sich auf spannende Themen wie beispielsweise ‚English for Work‘ und bereiten hervorragend auf die Arbeit im internationalen Umfeld vor.Aber auch Online gibt es vielfältige hochwertige Kursangeboten. Ganz gezielt können beispielsweise die Englischkenntnisse mit einem Privatlehrer vertieft werden. Hierbei können sowohl Zeit und Länge als auch der Inhalt des Kurses frei bestimmt werden - maßgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden somit bereits in kürzester Zeit große Erfolge erzielt.GET geht also mit viel Power und Ideen in das neue Jahr und bleibt weiterhin kreativ – und das seit nunmehr 30 Jahren. Bei allen Fragen rund um Sprachen und Ausbildung im Ausland ist GET der beste Ansprechpartner. Persönliche Beratungen sind telefonisch, per Skype, vor Ort in München oder hoffentlich bald wieder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen möglich.Die perfekte Beratung ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com