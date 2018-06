Fußball ist nicht nur ein Spiel – es ist Leben, Liebe und Leidenschaft!

Die Fußball WM in Russland ist in aller Munde – und auch GET Global Education Tumulka in München hat sich zur WM gerüstet und tolle Sprachreisen und Summercamps im Angebot, die Fußball in den Mittelpunkt stellen. Fußball verbindet die Kulturen in allen Sprachen!Für Jungen und natürlich auch Mädchen gibt es vielfältige Möglichkeiten, eine Sprachreise mit ihrer Lieblingssportart zu kombinieren. Es gibt sogar reine Fußballcamps, die keinen Sprachunterricht im eigentlichen Sinne anbieten – hier wird die englische Sprache im Rahmen des Fußballtrainings ganz spielerisch vermittelt, da der Unterricht fußballbezogene Themen behandelt. Zudem werden pro Tag mindestens drei Stunden Fußballtraining angeboten und die Techniken der jungen FußballerInnen analysiert. Für Mädchen, die lieber unter sich sein möchten, werden auch reine ‚Girls-Camps‘ angeboten.Wenn der Fokus aber vor allem auf dem Lernen und Vertiefen der englischen Sprache liegen soll, kann mit Hilfe von GET ein Summercamp ausgewählt werden, das Fußball als nachmittägliche Aktivität anbietet. Da die englischen Schulen über phantastische Sporteinrichtungen verfügen, steht dem Spielen auf herrlichen Plätzen nichts im Wege.Aber natürlich werden auch viele andere Sportarten an englischen Summercamps angeboten – GET hilft sehr gerne, für jede Lieblingssportart und Hobby die geeignete Sprachschule zu finden.Die perfekte Sprachreise ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com