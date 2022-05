Endlich wieder ein Tag der offenen Tür

Es ist wieder soweit - GET Global Education Tumulka bietet interessierten Familien die Gelegenheit zu einer persönlichen Beratung vor Ort. Im zentral gelegenen Büro im Herzen Schwabings können Eltern mit ihren Kindern sich von einer Bildungsberaterin persönlich und individuell über alle Arten von Sprachreisen, Summercamps und GAP Aufenthalte beraten lassen.Umfassende Informationen über die vielfältigen MöglichkeitenDie Möglichkeiten einer Sprachreise sind riesig – das Team von GET hilft in der persönlichen Beratung, die maßgeschneiderte Reise für jedes Bedürfnis zu finden und aus dem schier unübersichtlichen Angebot das Passende herauszufiltern. Ob Englischlernen mit Kindern und Jugendlichen aus aller Welt, verbunden mit einem attraktiven Sport- und Freizeitprogramm, ob Intensivkurse zu Oberstufen- oder Abiturvorbereitung, ob sog. Pre-Boarding Kurse als Vorbereitung auf einen Internatsaufenthalt im englischsprachigen Ausland – die Möglichkeiten sind vielfältig. Natürlich bietet GET in Kooperation mit seinen Partnern ebenso geeignete Programme für Erwachsene an, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen möchten oder Zertifikate für ihre berufliche Laufbahn benötigen. Auch die sog. GAP-Programme erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – so können die Jugendlichen nach ihrem Schulabschluss beispielsweise in das Universitätsleben hineinschnuppern oder während eines Volunteering-Aufenthaltes neue Erfahrungen sammeln.Beratung am SamstagUm auch berufstätigen Eltern bzw. schulpflichtigen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich in einem Gespräch zu informieren, findet der Tag der offenen Tür an einem Samstag statt. Eine persönliche Terminvereinbarung hierzu ist dringend notwendig, damit die Bildungsberaterin sich genügend Zeit für alle Fragen nehmen kann.Die Beratungsschwerpunkte kurz und kompakt:• Summer Camps und Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene• Sport- und Freizeitcamps• Abiturvorbereitungskurse und Abiturcamps im In- und Ausland• Vorbereitungskurse für einen Aufenthalt in einem englischen Internat (sog. Pre-Boarding und Pre-IB-Kurse)• Inspiring und Academic GAP-Aufenthalte• Pre-University-Kurse• Cambridge ZertifikateSamstag, 21. Mai 2022, zwischen 10.00 und 15.00 Uhrim Büro von GET: Franz-Joseph-Str. 9, 80801 MünchenAnmeldung unter: info@get-education.com oder per Telefon: +49 (0) 89 / 41 42 45 40Eine Übersicht über alle Programme und Angebote von GET ist tagesaktuell zu finden auf der Homepage www.get-education.com