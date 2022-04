Einzigartige Sommerprogramme in England

GET Global Education Tumulka freut sich, einen seiner langjährigen Partner mit seinen Programmen heute näher vorstellen zu können. Bucksmore Education hat besonders für ambitionierte Jugendliche spannende und tolle Kurse im Angebot, die nach verschiedenen Interessen ausgerichtet sind. In der berühmten Universitätsstadt Oxford gelegen bietet beispielsweise der ‚Young Professionals Kurs‘ eine fantastische Möglichkeit für Schüler*innen mit guten Englischkenntnissen, sich bereits auf bestimmte Fachgebiete zu spezialisieren. Während der 2- bis 6-wöchigen Kurse können die Interessen bei Forensic & Criminology, Business & Enterprise, Medicine oder Software Development vertieft werden, um nur einige zu nennen. Der Unterricht ist vielfältig und praxisnah ausgerichtet: Neben der Theorie im Klassenzimmer werden Workshops und Projektarbeit mit kursrelevanten Exkursionen verbunden.Die Programme von Bucksmore Education zeichnen sich besonders durch die hochwertigen und akademisch ausgerichteten Kurse aus. Alle Teilnehmer*innen werden dabei unterstützt, die jeweils persönlich gesetzten Ziele zu erreichen. Junge Menschen werden auf die wichtigsten Führungsqualitäten des 21. Jahrhunderts durch kreative Projekte trainiert. Spannende Themen wie Klimaschutz, hochwertige Bildung, Gesundheit und Wohlbefinden sind nur einige Beispiele von modernen Angeboten bei Bucksmore Education.Weitere faszinierende Programme wie MINT-Workshops, vielfältige Kunstworkshops oder Coding-Projekte sind unter den Besonderheiten.Die ‚Young Leaders‘ Programme bietet Bucksmore Education u.a. im Plumpton College an, in dem sich das Animal Care Programm besonders für naturverbundene Kinder und Jugendliche eignet. In die herrliche südenglische Landschaft eingebettet liegt das College, in dessen eigener Tierauffangstation Vögel, Reptilien und exotische Säugetiere betreut werden. Die Mitarbeiter*innen geben ihr Fachwissen an die Jugendlichen aus aller Welt weiter und durch die aktive Mitarbeit wird der Blick auf die Tierwelt geschärft.Die Lage der Kursorte verspricht abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten. Oxford, Cambridge, Bath, London, Brighton – der Süden Englands wartet darauf, von den Teilnehmer*innen während der inkludierten Ausflüge entdeckt zu werden. Doch nicht nur die Trips in die Umgebung, sondern auch das sonstige Freizeitprogramm macht die Zeit in einem der Colleges unvergesslich – neben klassischen Sportarten wie Tennis, Hockey oder Cricket werden auch Film- oder Bowlingabende veranstaltet.Für besonders zielstrebige Jugendliche, die sich schon auf ihr Universitätsleben vorbereiten möchten, sind die ‚University Experience‘ Programme in bekannten Colleges in Oxford oder Cambridge empfehlenswert. Hier kann in verschiedene Fachrichtungen hineingeschnuppert werden - von Biologie, Chemie und Wirtschaft bis hin zu Recht, Medizin und Psychologie, wobei die Fächer wöchentlich geändert werden können. Zusätzlich zu den Fachtutorien nehmen die Teilnehmer*innen an Intensivkursen zur Universitätsvorbereitung teil. Außerdem findet einmal wöchentlich ein Debattierclub statt, in dem strategische Gesprächsführung und die kritische Auseinandersetzung mit diversen Themen geübt wird.Alle genannten Kurse und noch viele weitere Möglichkeiten sind direkt über GET buchbar. Die genauen Kursinhalte sind auf der immer aktualisierten Homepage von GET www.get-education.com zu finden. Detaillierte Auskünfte geben die Beraterinnen von GET auch gerne telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros.