Education Day in Hamburg von GET

Bald ist es wieder soweit - GET Global Education Tumulka ist erneut in Hamburg! Auf dem sog. ‚Education Day ‘ haben interessierte Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, sich persönlich und individuell beraten zu lassen. Über folgende Themen können die anwesenden Beraterinnen kompetent, persönlich und selbstverständlich kostenfrei Auskunft geben:• Summer Camps und Sprachreisen für Schüler und Erwachsene• Sport- und Freizeitcamps• Abiturvorbereitungskurse und Abiturcamps im In- und Ausland• Vorbereitungskurse für einen Aufenthalt an einem englischen Internat(sog. Pre-Boarding und Pre-IB-Kurse)• Inspiring GAP Programmes• Academic GAP Year• Pre-University-Kurse• Cambridge Zertifikate• Beratung zu bilingualen und internationalen Schulsystemen in DeutschlandSogar für die Hamburger Märzferien bietet GET speziell ausgewählte Programme an.Außerdem sind die Vertreter einiger renommierter Sprachreise-Veranstalter anwesend, um den Familien ihre Schulen und Camps persönlich vorstellen zu können. Fragen können somit direkt vor Ort geklärt werden.Aber nicht nur über Sprachreisen und Summercamps mit verschiedenen Gewichtungen, sondern auch über längere Aufenthalte an einem englischsprachigen Internat kann man sich ausführlich von einer Schulexpertin informieren lassen. Hier ist ein Aufenthalt bereits ab einem Term (ca. 3 Monate) möglich – bis hin zu mehreren Jahren, in denen der Schüler seinen Schulabschluss erlangt. Ob England, USA, Kanada, Frankreich, Australien oder auch eine bilinguale oder internationale Schule in Deutschland. Über die verschiedenen Schulsysteme können sich interessierte Familien ebenfalls informieren.Die Bildungsberatung GET nimmt sich an diesem Tag alle nötige Zeit, um die anwesenden Familien ausführlich und in Ruhe zu beraten.Die Beratungsmöglichkeiten:Hamburg, 20. Januar 2018, von 10.00 bis 16.00 Uhrim east Hotel, Simon-von-Utrecht-Str. 31Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com