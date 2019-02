Education Day am 15. Februar 2019 auch in Frankfurt

04.02.19

Nächste Woche ist es auch in Frankfurt wieder soweit - GET Global Education Tumulka bietet auf dem sog. ‚Education Day’ interessierten Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, sich persönlich und individuell beraten zu lassen. Rund um das Thema Sprachen, Sprachreisen und Summercamps geht die Bandbreite, über die die Beraterin von GET bei der Veranstaltung kostenlos, kompetent und ausführlich ratsuchenden Familien zur Seite steht.GET berät am 15. Februar persönlich über:• Summer Camps und Sprachreisen für Schüler und Erwachsene• Sport- und Freizeitcamps• Abiturvorbereitungskurse und Abiturcamps im In- und Ausland• Vorbereitungskurse für das englische Internat (sog. Pre-Boarding und Pre-IB Kurse)• Inspiring GAP Programmes• Pre-University-Kurse• Kurse für Cambridge ZertifikateDie Bildungsberatung GET nimmt sich an diesem Tag alle nötige Zeit, um die anwesenden Familien kostenfrei, ausführlich und in Ruhe zu beraten.Die Beratungsmöglichkeiten:Frankfurt, 15. Februar 2019, von 14.00 bis 20.00 Uhrim Roomers, Gutleutstraße 85, 60329 FrankfurtIhr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com