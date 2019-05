Die nächsten Ferien stehen schon vor der Tür!

Quer durch Deutschland gibt es nun bald wieder Ferien – in Bayern und Baden-Württemberg sind es die beliebten Pfingstferien ab Juni, in Berlin, Brandenburg und auch Hamburg starten ebenfalls im Juni bereits die Sommerferien.Sicherlich sind bei manchen Familien noch nicht alle Ferienwochen verplant, einige Eltern sind vielleicht auch auf der Suche nach einer geeigneten Feriengestaltung für ihre Kinder, während sie selbst arbeiten müssen. Eine Sprachreise ist hier eine gute Idee und eine perfekte sinnerfüllte Lösung! Lernen mit Sport, Spaß und Austausch mit anderen Kindern und Jugendlichen aus aller Welt – so können Ferien abwechslungsreich gestaltet werden.GET Global Education mit Sitz in München hilft seit über 30 Jahren bei der Auswahl bei der passenden Reise für jede Altersstufe – und was viele Eltern nicht wissen: Es gibt altersgerechte Summercamps und Sprachreisen bereits für kleinere Kinder ab 7 Jahren! Diese Möglichkeiten gibt es sowohl in England als auch in Deutschland – und kann ein guter Einstieg sein, sich der Sprache spielerisch zu nähern.Aber auch für die Älteren gibt es eine große Auswahl an Reisezielen und viele unterschiedliche Kursarten und Freizeitgestaltungen. Sport wird überall großgeschrieben, aber auch andere tolle Aktivitäten wie beispielsweise Fotografieren, Kochen, Computer, Performing Arts, Naturschutz oder Archäologie können den Sprachaufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Und auch die Kursintensität oder –dauer sind je nach Bedarf wählbar: So gibt es Einsteigerkurse ab 15 Lektionen pro Woche bis hin zu sehr intensiven Prüfungsvorbereitungskursen, die 40 Wochenlektionen beinhalten können. Der Aufenthalt ist ab einer Woche möglich – gerne bis hin zu 3 oder 4 Wochen.Für eine kostenfreie und umfassende Beratung stehen die Beraterinnen von GET sehr gerne zur Verfügung: persönlich, am Telefon oder auch per Skype. Noch gibt es genügend freie Plätze für Kurzentschlossene – und der sinkende Pfundkurs macht die Entscheidung für eine Sprachreise nach England auch leichter. Neben Sprachreisen nach England hat GET selbstverständlich auch Angebote in Länder Frankreich, Schweiz, Italien, Spanien, USA oder Kanada im Programm.Die perfekte Sprachreise ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com