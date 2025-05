Die Welt entdecken und die Weiterbildung fördern

Sprachreisen und Bildungsurlaub sind die perfekte Kombination für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung und zur Stärkung der eigenen Kompetenzen. Die Sprachkenntnisse verbessern, neue Kulturen kennenlernen und den Horizont erweitern – all‘ dies ist möglich während einer Erwachsenen Sprachreise . Interkulturelle Kompetenzen und globales Arbeiten ermöglichen ein erfolgreiches Kommunizieren über Grenzen hinweg. GET Global Education Tumulka hat maßgeschneiderte Kurse für jedes Niveau im Portfolio.Ob in englischsprachigen Ländern wie Großbritannien, die USA oder Kanada oder in anderen faszinierenden Destinationen – eine Sprachreise bietet die Möglichkeit, die Sprachkompetenz in authentischer Umgebung zu vertiefen. Gleichzeitig können die Kultur vor Ort erlebt, neue Kontakte geknüpft und unvergessliche Erfahrungen gesammelt werden. Viele Sprachreiseveranstalter bieten neben exzellentem Unterricht auch ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm an, das kaum Wünsche offenlässt. Golf, Wandern oder Yoga an Englands malerischer Küste oder lieber Wein & Kochen beim Französischlernen in Antibes oder Segeln an der spanischen Mittelmeerküste? Die Angebote sind so vielfältig wie die Sprachkurse und so kann im Bildungsurlaub Wissen getankt und dabei Energie gewonnen werden. Die Kurse sind in verschiedenen Niveaus und Intensitäten, i.d. Regel zwischen 15 und 40 Lektionen pro Woche, buchbar.Ein Bildungsurlaub ermöglicht es Erwachsenen, sich während der Arbeitszeit gezielt weiterzubilden. GET bietet spezielle Kurse an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen abgestimmt sind. So können die Sprachkenntnisse effizient verbessert, die Karriere durch neue Perspektiven vorangetrieben oder die persönliche Weiterentwicklung gefördert werden. Während einer Sprachreise als Bildungsurlaub können auch besondere berufsspezifische Kurse belegt werden – beispielsweise Spanisch für Gesundheit und Medizin, Französisch für Juristen oder maßgeschneiderte Privatkurse in Englisch zum gewählten beruflichen Kontext.Eine Sprachreise für Erwachsene ist die Chance, einen Urlaub sinnvoll und abwechslungsreich zu gestalten: Lernen, reisen und die Welt mit anderen Augen sehen. Jetzt über die vielfältigen Angebote informieren und die nächste Sprachreise oder einen Bildungsurlaub planen – für eine bereichernde Auszeit. Eine Investition in sich selbst, die sich lohnt!Alle Fragen zur Planung eines Auslandsaufenthaltes – ob Bildungsurlaub, Erwachsenen-Sprachreise, Summercamp für Jugendliche, Schul- oder GAP-Aufenthalt – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail oder Zoom. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22info@get-education.com