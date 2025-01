Die USA bleibt ein beliebtes Ziel für Bildung

Trotz der politischen Veränderungen und der Wahl eines neuen Präsidenten bleibt die USA ein sehr beliebtes Ziel für Familien, die qualitativ hochwertige Bildung für ihre Kinder suchen. Bella Tumulka von GET Global Education sagt, dass die politischen Rahmenbedingungen und die Person des Präsidenten für Eltern bei der Auswahl einer Schule bisher keine entscheidende Rolle spielten.In den letzten Jahren haben viele Familien die USA als Bildungsstandort gewählt und dieser Trend setzt sich fort. Gerade die Jugendlichen möchten gerne den vielzitierten ‚American Way of Life‘ kennenlernen und einige Zeit in den Staaten verbringen. Die Vielfalt und Qualität der Schulen, die innovativen Lehrmethoden und die zahlreichen Möglichkeiten für die persönliche und akademische Entwicklung sind Faktoren, die Eltern und Kinder gleichermaßen anziehen. Gerade die sportlichen Angebote locken besonders, so Tumulka.‚Die Entscheidung für eine Schule basiert auf vielen Faktoren, darunter das Lehrangebot, die Schulphilosophie, die Freizeitangebote und die individuelle Förderung der Schüler*innen‘, erklärt Bella Tumulka, Geschäftsführerin von GET. Politische Veränderungen haben in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Bildungsqualität oder die Schulwahl. Die Bildungsberaterinnen von GET haben durch langjährige Erfahrung die beste Expertise, gemeinsam mit den Eltern die passende Internatsschule für jede Schülerin und jeden Schüler zu finden. Die breite Palette der amerikanischen Partnerschulen von GET ermöglicht es den Eltern, die beste Option für ihre Kinder zu finden.Eltern suchen nach Erfahrung von GET nach Schulen, die ihren Werten und den Bedürfnissen der Kinder entsprechen, die politische Landschaft spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Die USA bleibt ein Land der Möglichkeiten – und das gilt auch für die Bildung.Wer nun Interesse bekommen hat und weitere Informationen über Internatsaufenthalte in den USA bekommen möchte: Alle Fragen hierzu, zu Internaten in England und Kanada, zu GAP Aufenthalten nach dem Schulabschluss oder einer Sprachreise während der Ferien beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com