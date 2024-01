Die Sommersaison 2024 startet mit vielen Frühbuchern

Seit November letzten Jahres zeigt sich verstärkt der Trend des Frühbuchens, speziell für die Sommerferien, wie die Marktforscher Travel Data + Analytics (TDA) herausgefunden haben.Daher rät GET Global Education Tumulka dazu, sich mit den Buchungen für eine Sprachreise in diesem Sommer nicht zu viel Zeit zu lassen. Im letzten Jahr waren bereits ab Mai viele begehrte Ziele ausgebucht. In diesem Jahr scheint der Trend dahin zu gehen, dass noch früher einige Camps voll sein werden.Gerade wenn die gewünschte Sprachreise mit einer bestimmten Aktivität wie beispielsweise Reiten, Segeln, Golf oder Hockey kombiniert sein soll oder ein spezieller Kursort präferiert wird, lohnt es sich, die Entscheidung nicht auf die lange Bank zu schieben. Bella Tumulka, Geschäftsführerin von GET, sagte dazu ‚Im letzten Jahr hatten wir einige enttäuschte Kunden, denen wir die gewünschten Kurse nicht mehr anbieten konnten. Um dies für die kommende Saison zu vermeiden, empfehlen wir allen Familien, die Reiseplanung bald abzuschließen.‘ Auch wenn das Kind mit dem besten Freund, der besten Freundin reisen möchte und somit verschiedene Familien ‚unter einen Hut‘ gebracht werden müssen, sollte man sich rasch gemeinsam an einen Tisch setzen und die Reisen buchen.Dieses Sprichwort hat auch heute nichts von seiner Aktualität verloren. Sobald alles gebucht ist, erwartet man die kommenden Sommerferien mit besonderer Vorfreude. Dies gibt auch noch einmal einen Motivationsschub für das laufende Schuljahr. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Aspekt, dass die Freizeitaktivitäten individuell (hinzu)buchbar sind. Manche Workshops werden nur in einigen wenigen Wochen offeriert und auch hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.Alle Fragen rund um Sprachreisen und Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com