Der neue GET Katalog ist erschienen!

13.11.18

Der neueste Katalog vonist erschienen! Er bietet wieder einen umfassenden Überblick rund um das Thema ‚Sprachen lernen‘ – angefangen vom klassischenbis hin zu mehrjährigen Aufenthalten an einerim Ausland.Die unterschiedlichsten Programme werden in dem umfangreichen, hochwertigen und reich bebilderten Katalog vorgestellt - neben den klassischenfür Schüler finden sich ganz besondere Angebote wie beispielsweise Kurse für jüngere Kinder –‘ – und alsbei Auslandsaufenthalten während der Schulzeit werden die sogenanntenvorgestellt. Erstmals wird eine solche Möglichkeit auch inangeboten.Zusätzlich gibt eszu entdecken;finden ebenso den richtigen Kurs mit Schwerpunkten wie beispielsweise Journalismus, Kunst oder Fotografie;Kinder und Jugendliche sind sicherlich durch Angebote wie Fußball, Tennis, Golf oder auch Reiten zu begeistern.Die bereits im letzten Jahr neu hinzugewonnenen Rubrikenbzw.sind noch ausgeweitet worden, da die Nachfrage hierzu stetig steigt und diese Art von Auslandsaufenthalt immer mehr nachgefragt wird. Je nach Schwerpunkt können die jungen Erwachsenen einige Wochen für einen Vorbereitungskurs für ein anerkanntesnutzen oder mit Freiwilligenarbeit ihren Lebenslauf ergänzen. Wer es lieber akademischer angehen möchte, kann sich gezielt auf sein künftigesvorbereiten und vorab Universitätsluft schnuppern. Für alle Bereiche gibt es vielfältige Möglichkeiten, die die Bildungsberater von GET gerne mit den jungen Menschen zusammen erörtern und das passende Programm zusammenstellen.Alle genannten Angebote und viele weitere Möglichkeiten, auch für Erwachsene, die Sprachkenntnisse weltweit an den schönsten Orten zu vertiefen, bietet der neue Katalog, der ab sofort kostenlos bestellt werden kann.Der neue Katalog ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com