Der jährliche Education Day von GET auch wieder in Wien

Um den österreichischen Kunden erneut die Möglichkeit einer persönlichen Beratung anbieten zu können, ist GET Global Education Tumulka auch in diesem Jahr wieder in Wien! Auf dem sog. ‚Education Day‘ haben interessierte Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, sich persönlich und individuell beraten zu lassen. Auch in diesem Jahr hat GET für die Veranstaltung einen Samstag gewählt, um mehr Familien die Chance zu geben, sich zu informieren.Die anwesende Bildungsberaterin informiert in Wien interessierte Eltern über Aufenthalte an einem englischsprachigen Internat. Hier ist ein Aufenthalt bereits ab einem Term (ca. 3 Monate) möglich – bis hin zu mehreren Jahren, in denen der Schüler seinen Schulabschluss erlangt. Ob England, USA, Kanada oder Australien– es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die durch eine fachkundige Beratung transparent dargestellt werden. Sehr beliebt sind derzeit die Summer Taster Angebote – hier können Jugendliche während der eigentlichen Schulzeit bis zu 4 Wochen an dem regulären Internatsleben an einer Britischen Boarding School teilnehmen – Schuluniform und Teilnahme an den typisch englischen Sportarten inklusive! Eine tolle Möglichkeit, um einmal in den Internatsalltag hinein zu schnuppern.Selbstverständlich ist auf dem Education Day auch die Möglichkeit, sich über folgende Angebote von GET kompetent und ausführlich beraten zu lassen:• Summer Camps und Sprachreisen für Schüler und Erwachsene• Sport- und Freizeitcamps• Maturavorbereitungskurse• Vorbereitungskurse für einen Aufenthalt an einem englischen Internat(sog. Pre-Boarding und Pre-IB-Kurse)• Inspiring GAP Programmes• Academic GAP Year• Pre-University-Kurse• Cambridge Zertifikate• Post-Graduate Programmen und Foundation Kurse an Sixth Form Colleges für SchulabsolventenFür Schnellentschlossene – noch gibt es freie Plätze in Sprachcamps auch für die Osterferien! Und für die Kleinsten ab 8 Jahren macht eine liebevolle Rundumbetreuung eine Sprachreise zu einem tollen Erlebnis zum Reinschnuppern.Ihre Beratungsmöglichkeit:Wien, 21. März 2020, 10.00 bis 16.00 Uhrim Le Meridien Vienna, Robert-Stolz-Platz 1Eine vorherige Terminvereinbarung ist sinnvoll, um Wartezeiten zu vermeiden.Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 9D-80801 München-SchwabingTel.: +49/89 / 41 42 45 40Fax: +49/89 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com