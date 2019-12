Der Jubiläumskatalog ‚30 Jahre GET‘ ist erschienen!

GET Global Education Tumulka bringt in jedem Jahr einen hochwertigen Katalog heraus, der das breite Spektrum des Münchner Bildungsunternehmens widerspiegelt. In diesem Jahr haben die Premiumpartner von GET die Gelegenheit, sich in der Jubiläumsausgabe ganz besonders zu präsentieren. So finden sich langjährig bewährte, beliebte Programme genauso wie neue und spannende Destinationen.Als renommierte internationale Bildungsberatung ist es das Ziel von GET, nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen die optimalen Programme und Schulen rund um den Globus anzubieten. Die GET Bildungsexperten erweitern laufend ihr Portfolio, um den Ansprüchen und Nachfragen der Familien, Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Dazu gehören:Klassische Sprachreisen – Summer Schools – Sportcamps – professionelle Akademien für Kunst und Musik – Freizeitcamps im In- und Ausland –Vorbereitungskurse für Prüfungen – Mini ExplorerAber auch über einen Schulaufenthalt an einem englischsprachigen Internat, das passende Schulsystem, die richtige Fächerauswahl und die jeweiligen anerkannten Schulabschlüsse informieren die Bildungsexperten von GET umfangreich, kompetent und unabhängig. Die seit kurzem aufgelegten Boarding School Taster haben sich als absolutes Highlight herausgestellt – diese Schnupperaufenthalte während der Schulzeit werden erneut im Programm vorgestellt.Die beliebten Inspiring und Academic GAP-Aufenthalte nach der Schule haben selbstverständlich auch wieder ihren Platz in der Jubiläumsausgabe gefunden. GET hilft dabei, dass diese Zeit nach der Schule unvergesslich wird und stellt für die Jugendlichen eine Reise nach individuellen Wünschen und Vorstellungen zusammen.Bei allen Fragen rund um Sprachen und Ausbildung im Ausland ist GET seit 30 Jahren der beste Ansprechpartner. Persönliche Beratungen sind telefonisch, per Skype, vor Ort in München oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen möglich.Der neue Katalog ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!