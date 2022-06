Das Platin Jubiläum der Queen wird dieses Wochenende in London gefeiert

London freut sich auf ein einzigartiges langes Feier-Wochenende. Das 70jährige Thronjubiläum der Queen wird vom 2. bis 5. Juni in ganz London gefeiert. Den Beginn macht die Horse Guards Parade ‚Trooping the Colour‘, an der über 240 Pferde teilnehmen. Am nächsten Tag folgt der Gedenkgottesdienst in der Saint Paul’s Cathedrale und die große BBC Platinum Party mit Stars wie Elton John, Ed Sheeran und Steve Wonder wird am Samstagabend das Publikum sicherlich begeistern.Der Höhepunkt des viertägigen Fests ist dann am Sonntag das ‚Platinum Peagant‘ – hierzu werden 10.000 Künstler erwartet, die durch die Stadt marschieren. Die goldene Staatskutsche, gezogen von acht Windsor Grey Horses, wird ebenfalls zu sehen sein.England ist immer eine Reise wertWer es nun verpasst hat, seinen London-Trip rechtzeitig zum Platin-Jubiläum zu planen, für den gibt es auch den Rest des Jahres genügend Anlässe, nach Großbritannien zu reisen. Wie wäre es denn, für die nun kommenden Sommerferien eine Sprachreise für die Kinder nach England zu buchen und ein tolles Familienwochenende im Anschluss an ein Summercamp zu unternehmen?Viele Colleges sind in der Nähe Londons gelegen und bieten in ihrem Ausflugsprogramm ganztägige Trips in die Hauptstadt an. So bekommen die Kinder und Jugendlichen schon einen einzigartigen Eindruck von der pulsierenden Metropole, wenn sie beispielsweise London aus dem London Eye betrachten, die Westminster Abbey besichtigen oder eine Themsefahrt unternehmen.GET Global Education Tumulka findet auch kurzfristig noch freie Plätze für Schüler*innen, die ihre Sprachkenntnisse in den Ferien aufbessern und gleichzeitig eine abwechslungsreiche Zeit mit besonderen Freizeitangeboten verleben möchten.Alle Fragen rund um Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Zudem erweitert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der täglich aktualisierten Homepage www.get-education.com