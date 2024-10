Boarding School Taster werden immer beliebter

Das Study Travel Magazine hat in seiner aktuellen Ausgabe veröffentlicht, dass sich sog. Short-Term-Kurse seit 2023 einer steigenden Beliebtheit erfreuen.Was ist nun darunter zu verstehen? Licht ins Dunkel bringt hier die Bildungsberaterin von GET Global Education Tumulka, Dr. (Univ. Rom) Elena Ongyerth. Die auch unter dem Namen Boarding School Taster bekannten Auslandsaufenthalte bieten Schüler*innen die Möglichkeit, auch einmal für einen kürzeren Zeitraum in das Leben an einer englischen Internatsschule einzutauchen. Ausgesuchte Internate bieten die Taster-Programme meist zwischen Mai und Juli ab 2 Wochen an, möglich ist der Aufenthalt ab der 7. Klasse. Viele deutsche Eltern begrüßen dies, da in den Monaten vor den Sommerferien an den Schulen oft nur noch wenig Unterricht stattfindet und die Kinder daher kaum Stoff versäumen.Die Boarding School Taster finden während der Schulzeit statt – da diese Aufenthalte einen Schulbesuch darstellen, ist auch keine Freistellung notwendig. Ongyerth erläutert ‚Ein Short-Term Aufenthalt an einem Internat bietet die Möglichkeit, das Internatsleben kennenzulernen – inklusive Schuluniform, Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten und den großartigen Sportmöglichkeiten.‘ Zu beachten ist hierbei, dass für den Kurzaufenthalt auch ein Bewerbungsprozess nötig ist, die Kurse können nicht – wie beispielsweise eine Sprachreise – einfach gebucht werden. Die Bildungsberaterinnen von GET sind die kompetenten Ansprechpartnerinnen bei diesem Prozess.Für so manchen Jugendlichen ist ein Boarding School Taster auch ein Aha-Erlebnis – nach dem Hineinschnuppern in das internationale Leben an einer englischen Internatsschule wird nicht selten über einen längeren Aufenthalt an einer Boarding School nachgedacht.Wer nun Interesse bekommen hat und weitere Informationen über Auslandsaufenthalte bekommen möchte: Alle Fragen zu den Taster Programmen, zu längeren Schulaufenthalten, GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss oder eine Sprachreise während der Ferien beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com