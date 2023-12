Bereits seit 2015: Tag der Bildung am 8. Dezember

Der Tag der Bildung wird seit 2015 begangen und ,‚thematisiert Bildung, die gesellschaftlichen Nutzen und Mehrwert für jede Einzelne und jeden Einzelnen bringt. Dabei geht es darum Werte, Haltung und Verantwortung zu vermitteln. Denn: Nachhaltige Bildung meint ausdrücklich mehr als formale Schulbildung,‘‘ so sagte es Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstand der SOS-Kinderdörfer weltweit, als Redner beim ersten Tag der Bildung vor 8 Jahren.Eine Sprachreise ist mehr als UnterrichtDiesen Ansatz verfolgt GET Global Education Tumulka bereits seit Jahrzehnten – schon über 30 Jahre ist das Münchner Bildungsunternehmen für Eltern da, die ihren Kindern auch außerhalb des Klassenzimmers die Möglichkeit bieten möchten, ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und den Horizont zu öffnen. GET hat ein großes Portfolio an Summercamps und Sprachreisen weltweit – immer im Fokus sind hierbei nicht nur das Erlernen und Vertiefen einer Fremdsprache, sondern auch das Kennenlernen anderer Menschen und Kulturen. Ist es nicht auch ein Teil von Bildung, eine weltoffene Person zu werden und andere Nationalitäten kennen- und schätzen zu lernen? Gerade diese Aspekte werden auf einer Sprachreise vereint – neben dem Sprachunterricht ist es das Zusammentreffen mit Jugendlichen aus aller Welt, das die Reise zu einem unvergleichlichen Erlebnis macht und Bildung über den Tellerrand hinaus vermittelt.Auch längere Aufenthalte im Ausland möglichUnd wer nach einer Sprachreise richtig Lust auf das Zusammenleben mit Jugendlichen aus anderen Ländern bekommen hat, der kann auch für einige Monate oder sogar Jahre ein Internat beispielsweise in England, den USA oder Kanada besuchen. Hier leben und lernen junge Menschen aus vielen Ländern zusammen und werden so zu Weltbürgern – egal, woher sie ursprünglich kommen. Die Bildungsberaterinnen von GET stehen auch hier allen Familien beratend zur Seite, die sich für einen Internatsaufenthalt im Ausland interessieren.Alle Fragen rund um Sprachreisen und Auslandsaufenthalte – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Zoom oder persönlich in dem Münchner Büro. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com