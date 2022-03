Auszeichnung für GET

Erneut wurde die Arbeit von GET Global Education Tumulka ausgezeichnet: Die renommierte internationale Bildungsberatung erhielt diese Wertschätzung für ihr Engagement im Bereich der internationalen Völkerverständigung.Verleihung eines GütesiegelsVerliehen wurde das Gütesiegel von der gemeinnützigen Stiftung ‚Deutsche Stiftung Völkerverständigung‘. GET freut sich über diese Auszeichnung, da sie Beweis dafür ist, dass die Münchner Bildungsberatung seit über 30 Jahren dazu beiträgt, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu weltoffenen Bürgern zu begleiten.Ein Auslandsaufenthalt erweitert den HorizontGET hilft Eltern und Schülern dabei, einen Auslandsaufenthalt und die damit verbundene Erweiterung des Horizontes zu verwirklichen. Durch mehr als 300 Partner weltweit findet sich für alle Neigungen, Talente und Bedürfnisse die richtige Sprachreise oder die geeignete Internatsschule. Auslandsaufenthalte sind ab einer Woche bis hin zu mehreren Jahren möglich. Das Portfolio von GET umfasst:Klassische Sprachreisen – Summer Schools – Sportcamps – professionelle Akademien für Kunst und Musik – Freizeitcamps im In- und Ausland –Vorbereitungskurse für Prüfungen – Mini Explorer – Schulaufenthalte an englischsprachigen Internaten – Boarding School Taster – GAP Aufenthalte – Volunteering ProgrammeAlle Fragen rund um einen Auslandsaufenthalt beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail, Skype oder persönlich in einem der Münchner Büros. Ein Besuch auf der stets aktualisierten Homepage www.get-education.com lohnt sich ebenfalls.GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com