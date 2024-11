Klinikum Konstanz gehört zu den Besten

Das Klinikum Konstanz als Teil des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN) zählt erneut zu den ausgezeichneten Krankenhäusern in der renommierten FOCUS-Klinikliste. Das Sonderheft „Gesundheit. Die große Klinikliste 2025“ des Nachrichtenmagazins FOCUS hat das Klinikum erneut als eines der besten Krankenhäuser in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Zudem wurden drei spezialisierte Fachkliniken für ihre exzellenten Behandlungsschwerpunkte prämiert.



Qualität für die Region

Die Auszeichnungen und Ergebnisse der FOCUS-Klinikliste bestätigen die kontinuierlichen Bestrebungen des Klinikums, die Versorgungsqualität und Patientenzufriedenheit auf höchstem Niveau zu bieten und zu halten.



„Diese Anerkennung zeigt, dass unsere Fachabteilungen nicht nur in der Region, sondern auch weit darüber hinaus einen ausgezeichneten Ruf genießen“, erklärt Bernd Sieber, Geschäftsführer des GLKN. „Sie spiegelt die Kompetenz und das Engagement aller Mitarbeitenden im Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz wider, die täglich einen wesentlichen Beitrag zur exzellenten Versorgung unserer Patientinnen und Patienten leisten.“



Top Krankenhaus in Baden-Württemberg

Das Klinikum Konstanz gehört zu den führenden Krankenhäusern im Land. Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Versorgungsqualität, modernste technische Ausstattung und das Engagement für eine patientenzentrierte Betreuung in der gesamten Hegau-Bodensee-Region.



Klinik für Nuklearmedizin

Unter der Leitung von Dr. Benjamin Kläsner bietet die Klinik für Nuklearmedizin ein umfassendes Spektrum an Diagnostik und Therapie. Zu den Schwerpunkten gehört der Einsatz spezieller bildgebender Verfahren, mit denen Krankheiten wie Tumorerkrankungen oder Schilddrüsenprobleme frühzeitig erkannt und präzise untersucht werden können. Darüber hinaus ermöglicht die Klinik Behandlungen, die gezielt auf die Bedürfnisse einzelner Patienten abgestimmt sind, indem sie Diagnose und Therapie miteinander verbindet.



Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie: Kategorie „Proktologie“

Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Glatzle ist auf die Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstrakts spezialisiert. Dazu gehören unter anderem Beschwerden des Darms und des Enddarms. Besondere Aufmerksamkeit gilt schonenden, minimalinvasiven Verfahren, die den Heilungsprozess beschleunigen und die Belastung für die Patienten verringern. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen sorgt für eine optimale Versorgung.



Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie: Kategorie „Zahnkliniken“

Die Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Frank Palm und Prof. Dr. Dr. Philipp Kauffmann bietet umfassende Behandlungsmöglichkeiten für Erkrankungen und Verletzungen im Bereich von Mund, Kiefer und Gesicht. Das Angebot reicht von der Implantation künstlicher Zähne über ästhetische Eingriffe bis hin zur Wiederherstellung von Funktion und Aussehen nach Unfällen oder Tumorerkrankungen. Dabei kommen modernste Techniken wie der 3D-Druck und ein hoher medizinischer Standard zum Einsatz.

FOCUS-Klinikliste: Kriterien und Bedeutung

Die FOCUS-Klinikliste zählt zu den anerkanntesten Rankings für Krankenhäuser und Fachkliniken in Deutschland. Sie basiert auf unabhängigen Bewertungen und berücksichtigt eine Vielzahl von Kriterien. Dazu gehören die Empfehlungen von Fachärztinnen und Fachärzten, die die Qualität und Expertise der Kliniken beurteilen, sowie Rückmeldungen zur Patientenzufriedenheit aus umfangreichen Befragungen. Ergänzt wird dies durch die Auswertung von Qualitätsdaten wie Erfolgsquoten, Hygienestandards, technischer Ausstattung und Behandlungsstandards. Für Patientinnen und Patienten bietet die FOCUS-Klinikliste somit eine verlässliche Orientierungshilfe bei der Wahl geeigneter Kliniken und Fachabteilungen.

(lifePR) (