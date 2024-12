Dr. Jens Tonhauser ist neuer Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Hegau-Bodensee-Klinikum und Klinikum Konstanz

Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) hat Dr. med. Jens Tonhauser zum neuen Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie an den Standorten Hegau-Bodensee-Klinikum (HBK) in Singen und Klinikum Konstanz ernannt. Mit seiner langjährigen Erfahrung und fachlichen Expertise wird Dr. Tonhauser ab sofort beide Abteilungen leiten und die Weiterentwicklung der urologischen Versorgung im GLKN vorantreiben.



Dr. Tonhauser ist seit 2005 im GLKN tätig und begann seine Laufbahn als Assistenzarzt für Urologie im Klinikum Singen. Nach seiner Facharztanerkennung im Jahr 2011 war er als Oberarzt tätig und übernahm 2021 die Position des leitenden Oberarztes. In dieser Rolle war er unter anderem maßgeblich an der Einführung und Etablierung des daVinci-Operationsroboters beteiligt, der insbesondere bei minimal-invasiven Eingriffen wie der Prostatektomie eingesetzt wird.



„Wir freuen uns, mit Dr. Jens Tonhauser einen so erfahrenen und engagierten Mediziner für diese bedeutende Rolle gewonnen zu haben,“ sagt Bernd Sieber, Geschäftsführer des GLKN. „Seine langjährige Zugehörigkeit zum Gesundheitsverbund, seine fachliche Kompetenz und seine innovativen Ansätze in der Urologie garantieren eine hochwertige Versorgung unserer Patientinnen und Patienten an beiden Standorten.“



Als Chefarzt plant Dr. Tonhauser, die moderne Medizintechnik wie den daVinci-Operationsroboter weiter auszubauen und die Kliniken für Urologie und Kinderurologie in Singen und Konstanz als überregionale Anlaufstellen für komplexe urologische Erkrankungen zu stärken. Dabei legt er besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sowie auf die interdisziplinäre Vernetzung innerhalb des Gesundheitsverbundes.



„Es ist mir eine große Freude, die urologische Versorgung an den Standorten Singen und Konstanz in dieser neuen Funktion weiterzuentwickeln,“ erklärt Dr. Jens Tonhauser. „Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz hat mir seit meiner ersten Stelle als Assistenzarzt vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung geboten. Diese Erfahrung möchte ich auch an junge Kolleginnen und Kollegen weitergeben, um gemeinsam eine starke Zukunft für die urologische Versorgung in der Region zu gestalten.“



Mit dieser Personalentscheidung unterstreicht der GLKN seinen Anspruch, eine hochwertige und wohnortnahe Gesundheitsversorgung in der Region sicherzustellen.

