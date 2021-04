Residenzmuseum mit neuer digitaler Präsenz

Die steigende Relevanz der digitalen Kommunikation hatte auch das Residenzmuseum im Celler Schloss vor neue Herausforderungen gestellt. Als Verantwortliche für das Projekt erarbeitete Volontärin Rahel Achterberg eine vollkommen neue Struktur für die Website: „Wir hatten so viele Ideen, unsere Inhalte digital zu präsentieren. Allerdings bot unsere bisherige Website weder die funktionalen noch technischen Möglichkeiten für eine zukunftsfähige Umsetzung. Deshalb haben wir den ohnehin anstehenden Relaunch zum Anlass genommen, unsere Homepage völlig neu aufzustellen.“Für die Umsetzung des anspruchsvollen Projektes konnte ein engagierter Kooperationspartner gewonnen werden - das Institut für systemische Innovation – kurz ISYI – in Isernhagen: Dipl. Des. Gabriela Penz übernahm die konzeptionelle Gestaltung und übersetzte die Inhalte und das bestehende Corporate Design in eine zeitgemäße Homepage, während Roland Hausmann als Webworker mit ausgewiesener Expertise die Website digital realisierte und die vielen Ideen technisch Wirklichkeit werden ließ. In enger Zusammenarbeit wurde die Website dadurch mehr als eine reine Informationsplattform. Sie bietet den Besucher*innen eine Lern- und Erlebniswelt, die einen ganz neuen Zugang zu den Themen des Museums ermöglicht. Sie präsentiert zugleich spannende Aspekte der allgemeinen Residenz- und Schlösserkultur, weitreichende Informationen zum Celler Schloss und umfangreiche Einblicke in die Arbeit des Museums. Über zahlreiche Entdecker-Elemente erhalten die Besucher*innen einen ganz neuen und detailreichen Zugang zu ausgewählten Objekten und Projekten des Hauses.Die neue Website orientiert sich dabei an aktuellsten technischen Standards. Sie ist nicht nur auf den verschiedenen Endgeräten nutzbar, sondern möchte ebenfalls einen barrierearmen Zugang ermöglichen. Für die Präsentation der im Aufbau befindlichen neuen Dauerausstellung wird es binnen kurzer Zeit noch eine Erweiterung geben. Museumsleiterin Juliane Schmieglitz-Otten: „Ich freue mich sehr, dass wir in so engagierter Kooperation einen großartigen Standard erreichen konnten. Und wir hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen, denn die Seite soll natürlich nicht nur lebendig gehalten, sondern auch künftig weiterentwickelt werden.“Juliane Schmieglitz-OttenResidenzmuseum im Celler SchlossSchlossplatz 7, 29221 CelleTel.: 05141/12-45 10