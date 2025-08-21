Schluss mit brutalen Delfinmassakern!

Fakten zu den Delfinjagden:
- Färöer-Inseln: Jährlich werden hunderte Delfine unter dem Vorwand von Tradition abgeschlachtet. Am 12. September 2021 kamen an einem einzigen Tag 1.428 Delfine bei einem grauenvollen Massaker ums Leben. Trotz offizieller Beteuerungen, dass das Fleisch vollständig verzehrt wird, dokumentieren NGOs regelmäßig, dass große Mengen im Meer entsorgt werden.
- Japan: Von September bis März finden im Fischerort Taiji brutale Delfinjagden statt. Hunderte Tiere werden getötet, ihr Fleisch – hoch belastet mit Quecksilber – gelangt in den Handel. Der wahre Profit liegt im Verkauf lebender Delfine an Delfinarien weltweit, was diese Praxis zu einem rein kommerziellen Geschäft macht – fernab jeder Tradition.
Die GRD wird mit der Aktion am 12. September zeigen, dass das Töten und die Gefangennahme von Meeressäugern nicht länger stillschweigend toleriert wird. Symbolisch soll die Menschenkette die blutige Verbindung zwischen Japan und den Färöer-Inseln sichtbar machen – und gleichzeitig eine Kette der Solidarität mit den Meeressäugern darstellen.
Zusätzlich werden den Botschafter:innen beider Länder stapelweise Unterschriftenlisten überreicht, welche die sofortige Beendigung der Schlachtungen fordern.
Zitat
„Delfine haben keine Lobby und können sich nicht wehren. Es ist unsere Pflicht, sie zu schützen und für sie einzutreten, wenn ihnen durch uns Menschen himmelschreiendes Unrecht geschieht.“
Sigmar Solbach, 1. Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD)
Aufruf an die Öffentlichkeit
Die GRD ruft Bürger:innen, Tierschützer:innen und Umweltorganisationen dazu auf, am 12. September in Berlin dabei zu sein. Plakate, Banner und kreative Protestbotschaften sind ausdrücklich willkommen.
Key Facts zur Protestaktion
- Datum: Freitag, 12. September 2025
- Start: 12 Uhr
- Treffpunkt: Galandrellianlage im Botschaftsviertel, Berlin
- Ablauf: Redebeiträge, Bildung einer Menschenkette zwischen den Botschaften, Übergabe der Protestlisten an die Botschafter:innen, Abschlusskundgebung
- Dauer: ca. 4 Stunden
- Weitere Informationen auf: www.delphinschutz.org/...