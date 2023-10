Radeln gegen Geisternetze

Ralph Kilian für seine beeindruckende Leistung und seinen großen Beitrag für den Meeresschutz

unserem Projektpartner Wolfgang Frank und den ehrenamtlichen Taucher:innen, die das Geisternetz am 29. September aus der Ostsee geborgen haben

Robert Röske (Tauchbasis Dive Baltic Sea Rügen) für das Videomaterial

Kevin Burmester für die Unterwasser-Fotos

Andreas Triebel und der DLRG Halle-Saalekreis e.V. für das Bereitstellen medizinischen Notfall-Equipments für die Sicherheit aller beteiligten Taucher:innen

den Schüler:innen und Lehrkräften der Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing, insbesondere den Gründer:innen der AK Umwelt und Nachhaltigkeit, Herrn Christian Wallner und seiner Frau Angela, sowie allen beteiligten Eltern

den Best Western Hotels in Berlin (Kantstraße) und Wittenberg sowie dem mein.Lychen in der Uckermark und dem Hotel Abenstal in Au in der Hallertau für die Gratis-Übernachtungen für Ralph Kilian

Munix Finest Bicycles für das Sponsoring von Fahrrad-Akkus

der Deutschen Postcode Lotterie für die langjährige Förderung der GRD-Geisternetzbergungsaktionen sowie bei allen Unterstützer:innen, die die Arbeit der Münchner Meeresschützer:innen erst möglich machen.

Ein beträchtlicher Anteil des Mülls in den Weltmeeren stammt aus verloren gegangener Fischereiausrüstung – und jährlich kommen rund eine Million Tonnen an Fischernetzen hinzu. Diese herrenlosen Geisternetze gefährden über 500 Tierarten unmittelbar und töten jedes Jahr mehr als 136.000 Seehunde, Seelöwen, Delfine, Wale und zusätzlich Millionen Vögel, Schildkröten und Fische.Solbach informierte das Publikum darüber, dass allein in der Ostsee jährlich 5.000 bis 10.000 Netze und Netzteile verloren gehen und dass die Regierenden in Berlin tatenlos zusehen. „Die Bergung der gefährlichen Altlasten aus der Fischerei wälzt die Politik auf Umweltschutzorganisationen wie uns ab, die ihre Arbeit wiederum aus Spenden finanzieren.”Im Mittelpunkt standen der Münchner Malermeister und GRD-Unterstützer Ralph Kilian sowie sein E-Lastenrad, in das am 1. Oktober ein über 30 Jahre altes Nylon-Schleppnetz aus DDR-Bestand verladen wurde. Dieses wurde zwei Tage zuvor von ehrenamtlichen Taucher:innen der GRD vom Grund der Ostsee unter herausfordernden Bedingungen geborgen.„Ich möchte auf die Umweltproblematik in der Ostsee aufmerksam machen und hoffe auf diese Weise, Menschen dahingehend zu motivieren, in Zukunft bewusster zu leben“, erklärt Ralph Kilian.Ein Höhepunkt der Tour war der Besuch der Berliner Sachsenwaldgrundschule.Darüber hinaus hatten die 350 Kinder Gelegenheit, das im Lastenrad transportierte Geisternetz aus der Nähe in Augenschein zu nehmen. Die Grundschüler:innen verfolgten die Ausführungen sehr interessiert und übergaben der GRD im Anschluss einen Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro für das „Projekt Geisternetze“.Die junge Generation für den Schutz der Meere und ihrer Bewohner zu sensibilisieren, stand auch im Fokus der Abschlussveranstaltung der Aktion am 9. Oktober in der Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing.Über die unfallfreie und sichere Rückkehr freute sich ganz besonders seine Tochter Finja, die Schülerin an der Waldorfschule und maßgeblich verantwortlich für Kilians Engagement ist. Nachdem das Geisternetz auf dem Pausenhof ausgebreitet wurde, beantworteten Ralph Kilian und Diplom-Biologin Verena Platt-Till (GRD) zahlreiche Fragen der Schüler:innen zu Plastikmüll und Mikroplastik in den Meeren, der Bedrohung der marinen Artenvielfalt in der Ostsee und zum Upcycling der aus der Ostsee geborgenen Geisternetze.Das von Ralph Kilian quer durch Deutschland transportierte Fischernetz wird derzeit in der Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing ausgestellt, damitAnschließend wird das Netz den GRD-Partner:innen ColorSwell Handmade Design und Voice of the Seas übergeben, die es zu verschiedensten Accessoires upcyceln werden.