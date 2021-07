Jetzt als „Delfinbotschafter“ im Einsatz: Tessa Mittelstaedt und Matthias Komm

Tessa Mittelstaedt und Matthias Komm sind neue „Delfinbotschafter“ der Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD). Die beiden wollen mit ihrem Engagement Delfinen und anderen Meeresbewohnern nicht nur „ihre Stimme geben“. Sie werden auch selbst aktiv. Im tauchenden Einsatz werden sie an Geisternetz-Bergungsaktionen der GRD vor Rügen teilnehmen.



Delfinbotschafterin Tessa Mittelstaedt - schauspielerisches Multitalent



Bundesweite Bekanntheit erlangte Tessa Mittelstaedt unter anderem durch ihre Rolle der Franziska Lüttgenjohann im Tatort Köln an der Seite von Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär. Für deren Darstellung wurde sie 2015 für den Jupiter Award nominiert. 2013 erhielt sie für ihre schauspielerische Leistung im Kinofilm „Der blinde Fleck“ den Friedenspreis des deutschen Films. Tessa Mittelstaedt ist ein schauspielerisches Multitalent und sowohl auf der Bühne als auch im TV und Kino zuhause. Ihre unverwechselbare Stimme ist häufig in Hörbüchern oder Audiobeiträgen zu hören.



Delfinbotschafter Matthias Komm - beliebter TV- und Theater-Schauspieler



Als Sohn eines Regisseurs und Schauspielers schnupperte Matthias Komm von Kindesbeinen an Theaterluft und entschied sich später für die Schauspielschule in Köln. Nach vielen Stationen an renommierten Theatern in Deutschland fand er 2017 seinen Weg ins deutsche Fernsehen und spielte er an der Seite von Schauspielgrößen wie Götz George in „Schimanski“ und in Kultformaten wie dem Tatort. Im Lockdown entdeckte er seine Leidenschaft fürs Malen wieder und sein Interesse für die Schwarz-Weiß Fotografie.



Matthias Komm liebt es zu Reisen und konnte auf seinen vielen Tauchgängen Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Vor allem, nachdem er im Roten Meer über eine halbe Stunde mit 20 Delfinen spielen konnte, hatte er echte Schwierigkeiten, das Lächeln wieder aus seinem Gesicht zu kriegen, was für einen Schauspieler schon ein Problem sein kann.



Delfinbotschafter und Delfinbotschafterinnen sind Vorbilder



Tessa Mittelstaedt und Matthias Komm hatten bereits das Glück, Delfinen zu begegnen und waren davon überwältigt und fasziniert. Diese Begegnungen gehören bis heute zu den schönsten Momenten ihres Lebens.



Davon möchten sie durch ihre Tätigkeit als Definbotschafter jetzt wieder etwas zurückgeben, denn für viele Delfinarten ist die Überlebenssituation heutzutage sehr kritisch. Zusätzlich zur Bedrohung durch herumtreibende Geisternetze tötet allein die industrielle Fischerei jedes Jahr etwa 300.000 Delfine und Wale als sogenannten Beifang. Darüber hinaus gefährden Meeresmüll, Lärm, Meeresverschmutzung und der Klimawandel das Überleben der Meeressäuger.



Zu den GRD-Botschaftern für Delfine gehören u.a. Schauspielerin Janina Fautz, Autor und Musiker „Seom“ (Patrick Kammerer), Mezzosopranistin und Erfinderin der Unterwasseroper, Claudia Herr, Country- und Jazzsängerin Susan Blake oder der Unternehmer Frederic Rockefeller.

