Geisternetzbergungen: Tauch-Workshops an neuem Standort und in höherer Frequenz

Erfahrene Taucher:innen in die komplexen Abläufe einer Geisternetzbergung einzuführen – das ist die primäre Zielsetzung des vor zwei Jahren eingeführten Workshop-Formats der GRD.Ganz egal ob es sich um Netzteile, Plastikmüll oder ähnlichen Unrat handelt, jede Bergung hat positive Auswirkungen.GRD-Kooperationspartner und Geisternetz-Experte Wolfgang Frank aus Prora (Rügen) gab sein Wissen bis dato in drei Veranstaltungen an 19 Workshop-Teilnehmer weiter – viele neue Bewerber stehen nun auf der Warteliste. Um diese baldmöglichst zu schulen, werdenangeboten., wo die langjährigen GRD-Geisternetztaucher Wolfgang Düfer und Susanne Bordin die Workshops organisieren und leiten werden.Die erste Veranstaltung an dem künstlich geschaffenen See mit einer maximalen Tiefe von knapp 17 Metern findet vomstatt, ein zweiter Workshop ist vomvorgesehen. Analog zu den bisherigen Ausbildungen auf Rügen stehen im theoretischen Teil zunächst Aspekte wie die Wissensvermittlung über Netzarten und -strukturen, die Kommunikation und das Arbeiten unter Wasser sowie die potenziellen Gefahren einer Bergungsaktion im Fokus.Die Teilnehmer werden mit verschiedenen Werkzeugen vertraut gemacht, um Netze, Tampen und Stahlseile zu schneiden.Am zweiten Tag des Geisternetz-Workshops wird das erlernte Wissen in die Praxis umgesetzt.und an Land gebracht werden.Interessierte Taucher:innen, die mindestens 60 Tauchgänge absolviert haben, können sich über ein Kontaktformular für einen Workshop bewerben. Die Unkostenpauschale beträgt 120 Euro; Kost und Logis sind nicht inkludiert. Nach Abschluss der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmer:innen eine Urkunde, welche die erfolgreiche Teilnahme am GRD-Workshop dokumentiert.