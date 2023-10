GRD-Geisternetz tourt durch Deutschland

Am gestrigen Sonntag wurde ein von der GRD geborgenes Netz – ein über 30 Jahre altes Nylon-Schleppnetz aus DDR-Zeiten – in die Box des E-Lastenfahrrads verladen. In den darauffolgenden Tagen wird diese ehemals todbringende Altlast der Fischerei von GRD-Unterstützer Ralph Kilian quer durch die Republik transportiert. Einerseits, um aufaufmerksam zu machen. Andererseits, um die Untätigkeit der Politik anzuprangern. Bis heute werden die Bergungsmissionen in Ost- und Nordsee vielerorts von NGOs und Taucher:innen durchgeführt. Und diesbzw. durch Spenden finanziert.Während vor den Küsten unseres Landes Kegelrobben, Schweinswale, Dorsche oder Basstölpel jeden Tag aufs Neue qualvoll verenden,und verlassen sich auf das ehrenamtliche Engagement von gemeinnützigen Organisationen wie der GRD. Lediglich Mecklenburg-Vorpommern unterstützt den WWF bei seinen Netzbergungen seit 2021 mit 200.000 Euro. Dies sei ein guter Anfang, schlussendlich aber ein Tropfen auf den heißen Stein, erklärt Diplom-Biologin Verena Platt-Till. Die GRD-Projektleiterin sieht es als Aufgabe von NGOs an, auf das Problem der Geisternetze und die unmittelbaren Folgen für die Ökosysteme und uns Menschen hinzuweisen und diese sichtbar zu machen.und das bald“, so Verena Platt-Till.Die Aktion „Geisternetz on Tour“ soll die vielen Problemfelder rund um die gefährlichen Altlasten der Fischerei sichtbar und für die Bevölkerung im wahrsten Sinne des Wortes anfassbar machen.Jederzeit wird der selbstständige Handwerker, der sich für den Umweltschutz engagiert und u.a. seinen Transporter vor einigen Jahren gegen das E-Lastenrad eingetauscht hat, auf seiner Tour Rede und Antwort stehen. Auf der Agenda steht zudem am 4. Oktober, welche die GRD im Rahmen einer Schulversammlung eingeladen haben und das Geisternetz persönlich in Augenschein nehmen wollen.Den Schlusspunkt bildet eine Veranstaltung in München am 9. Oktober 2023.Wie gefährlich sind Geisternetzbergungen? Wie groß ist die Gefahr für die marine Artenvielfalt aktuell? Was passiert mit dem Netzmaterial nach der Bergung? Diese Fragen werden im Rahmen der Veranstaltung beantwortet. Die Meeresschutzorganisation selbst setzt alles daran,– beispielsweise zu stylischen Armbändern. Realisiert wird dies zusammen mit einem Münchner Partnerunternehmen im Rahmen der KampagneAuf einer täglich aktualisierte Website informiert die Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) kontinuierlich über den Fortschritt der Tour. Dort finden Interessierte auch eine Spendenaktion, mittels der die Aktion "Geisternetz on Tour" unterstützt werden kann.Bevor die Aktion „Geisternetz on Tour" am gestrigen Sonntag startete, bargen zwölf Taucher:innen unter der Leitung des Geisternetzexperten und Kooperationspartners der GRD, Wolfgang Frank, am Freitag und Samstag gefährliche Geisternetze vom Grund der Ostsee.Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten gelang es an diesem Tag nicht, sämtliche Netze zu entfernen. Am Samstag konnte die Fahrwassertonne aufgrund hoher Windstärken aus Sicherheitsgründen nicht angefahren werden. Stattdessen führte das Tauch-Team im Sassnitzer Hafen ein Clean-Up durch.wurden gefunden, geborgen und werden jetzt ordnungsgemäß entsorgt. Die Fortsetzung der Bergung der Netzteile an der Fahrwassertonne ist derzeit in Planung.Während der Tour besteht die Möglichkeit, den Lastenrad-Fahrer Ralph Kilian zu treffen, ihn zu interviewen und Fotos / Filmmaterial vom Geisternetz bzw. Lastenfahrrad & Fahrer anzufertigen.Mathias Hansen, Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD)Tel.: 0152-38490793E-Mail: mathias.hansen@delphinschutz.org • Mecklenburg-Vorpommern: Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte• Brandenburg: Uckermark, Barnim, Potsdam-Mittelmark• Berlin• Sachsen-Anhalt: Wittenberg• Sachsen: Nordsachsen, Landkreis Leipzig, Zwickau, Vogtlandkreis• Thüringen: Altenburger Land• Bayern: Tirschenreuth, Schwandorf, Regensburg, Kelheim, Freising, München