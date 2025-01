Die GRD bringt Delfin- und Meeresschutzthemen auf die Messe boot

Vom 18. bis 26. Januar 2025 ist die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD) wieder auf der weltweit größten Wassersportmesse, der boot, vertreten (Halle 11, Stand G31). Unter dem Motto WaterEarth ARE ONE machen die Münchner Delfinschützer:innen auf die wachsende Bedrohung der Ozeane aufmerksam und betonen, dass der Schutz der Meere und ihrer Bewohner eine globale Verantwortung ist. Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts stehen die internationalen Delfinschutzprojekte der GRD, mit einem besonderen Fokus auf die existenzbedrohende Situation der Delfinpopulationen im Roten Meer bedingt durch den ausufernden Tourismus in Ägypten.



Weltweite Delfinschutzarbeit im Fokus in Düsseldorf



Die GRD wurde 1991 vom dreimaligen Weltumsegler Rollo Gebhard und seiner Frau Angelika ins Leben gerufen. Mit weltweiten Projekten und Aktionen setzt sich die Organisation für den Schutz wild lebender Delfine und Wale sowie für den Erhalt ihrer Lebensräume ein. Seit 2017 steht der Schauspieler Sigmar Solbach als Vereinsvorsitzender an der Spitze der GRD. Am zweiten Messewochenende wird er persönlich am Stand für Gespräche, Interviews und Autogramme zur Verfügung stehen. Zudem lädt er zu zwei Signierstunden ein: am Samstag, den 25. Januar um 15:00 Uhr und am Sonntag, den 26. Januar um 13:00 Uhr. Dabei präsentiert er seine neue Autobiografie „Mein Leben – Ein Traum?“.



Vorträge und Expertengespräche rund um den Delfinschutz



Die Besucher:innen haben über die gesamte Dauer der Messe die Möglichkeit, einige GRD-Vorstände und Projektpartner:innen kennenzulernen. So zum Beispiel die Meeresbiologin Angela Ziltener. Mit ihr kämpft die GRD im Roten Meer gegen den alarmierenden „Delfin-Massentourismus“. Die Schweizerin wird am 25. Januar (12.40 Uhr) und 26. Januar (15.10 Uhr) zudem im Dive Center (Halle 12 / E71) einen Vortrag zum Delfinschutz im Roten Meer halten. Stichwort: Wege zu nachhaltigem Tourismus.



Geisternetz-Armbänder, Blue Whale Bags und Delfinschutz-Buttons



Die Arbeit der Münchner Delfinschützer:innen können die Messebesucher:innen nicht nur durch Spenden, sondern auch durch den Kauf spezieller, nachhaltiger Produkte unterstützen: Dazu zählen Armbänder aus Geisternetzen, maritime Bilder der Künstlerin Claudia Solbach, handgemachte Neopren-Maskenbänder mit GRD-Logo und – erstmals im Sortiment der Delfin- und Meeresschutzorganisation – nachhaltige Schultertaschen in drei Farben, die jeweils einen Blauwal als Motiv haben. Auch das GRD-Glücksrad mit seinem Meeresschutzquiz ist wieder mit dabei. Als Gewinn winkt ein großformatiger Button mit der Aufschrift „Ich schütze Delfine und Wale!“



Über die boot 2025



Mit 214.000 Besuchern aus 120 Ländern und mehr als 1.500 Ausstellern aus 67 Nationen auf 220.000 Quadratmetern in 16 Messehallen ist die boot Düsseldorf die größte Yacht- und Wassersportmesse der Welt. Die verschiedenen Wassersportarten vom Tauchen, Surfen, Skimboarden, Kitesurfen, Stand Up Paddling oder Kanu fahren stehen auf der boot im Fokus mit dem entsprechenden verfügbaren Equipment.

