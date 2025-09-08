Delfinschlachtungen: Protestaktion in Berlin

Delfinschlachtungen sind in einigen Ländern nach wie vor grausame Realität.– die Buchten der Inselgruppe im Nordatlantik färben sich im Sommer regelmäßig blutrot. Gleiches gilt für den japanischen Fischerort Taiji. Hier hat die diesjährige Fang- und Tötungssaison gerade erst begonnen. Gleich am ersten Tag haben zehn Delfine ihr Leben verloren.Sowohl Japan als auch die Färöer-Inseln berufen sich auf ihre „Tradition“. Für die Gesellschaft zur Rettung der Delfine e.V. (GRD) ist jedoch klar: Tradition kann niemals eine Begründung sein, wenn sie auf dem Blut unschuldiger Lebewesen gebaut ist.Aus diesem Grund ruft dieIm Mittelpunkt steht die Übergabe von rundmit der klaren Forderung: Die Delfinschlachtungen müssen sofort beendet werden.Symbolisch wird zudem eine Menschenkette die blutige Verbindung zwischen Japan und den Färöer-Inseln sichtbar machen – und zugleich als Kette der Solidarität mit den Meeressäugernstehen.Bei der Kundgebung berichten Redner:innen von der Captain Paul Watson FoundationGermany oder PETA über ihre Erlebnisse vor Ort, machen deutlich, weshalb Delfine trotz internationalen Schutzes noch immer bejagt werden, und beleuchten die Intelligenz und Gefühlswelt der Tiere.