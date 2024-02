Delfin- und Meeresschutz auf der boot 2024

Diese Frage beantwortete Angela Ziltener auf der diesjährigen boot anhand von Fallbeispielen in insgesamt acht Vorträgen. Die Biologin der Dolphin Watch Alliance (DWA) kooperiert seit vielen Jahren mit der GRD im Rahmen des Delfinschutzprojekts im Roten Meer und informierte Besucher:innen darüber, dass derzeitRettungs- bzw. Befreiungsaktionen gestalten sich schwierig. Aus diesem Grund sprach Angela Ziltener auf der boot die Empfehlung an alle Taucher:innen aus, die einen Delfin mit Seil entdecken, dessen Koordinaten zeitnah an einen örtlichen Ranger oder die DWA weiterzuleiten. Keine gute Idee ist es hingegen, die Seile selbst zu entfernen, da dies bei den Tieren erheblichen Stress auslösen kann.Seine Erfahrungen zur Bergung der gefährlichen Altlasten der Fischerei gab der Geisternetz-Experte an zahlreiche interessierte Taucher:innen am GRD-Stand weiter und warb gleichzeitig für den von der GRD vor zwei Jahren initiierten Tauch-Workshop für Geisternetzbergungen. Dieser wurde ins Leben gerufen,Die Teilnahme ist kostenlos ( hier geht es zum Bewerbungsformular ). Außerdem konnten Kooperationen mit anderen Initiativen im Rahmen der Geisternetzbergungen vorangetrieben werden.Einen großenDer Hersteller von Tauchsportartikeln verkaufte während der neun Messetage für fünf Euro nachhaltige Sonnenbrillen aus Kaffeesatz, Weizenstroh und recyceltem Plastik aus dem Meer. Mit dem Erwerb einer Brille nahmen die Käufer automatisch an einem Gewinnspiel teil. Den Gesamterlös spendete SCUBAPRO für die Delfin- und Meeresschutzarbeit der GRD.Die Besucher:innen am GRD-Stand hatten darüber hinaus Gelegenheit, die 2. Vorsitzende Angelika Gebhard (GRD-Gründerin, Buchautorin und Weltumseglerin) und GRD-Vorstand Klaus Heyser sowie das Delfinschutz-Team persönlich kennenzulernen. Die Arbeit der Münchner Delfin- und Meeresschutzorganisation könnten die Besucher:innen sowohl durch Spenden als auch durch den Kauf nachhaltiger Produkte wie Armbändern aus Geisternetzen, Schmuck aus Plastikfolien oder Tierskulpturen aus upgecycelten Flip-Flops unterstützen.Der Hauptpreis der GRD-Tombola zeichnet sich ebenfalls durch pure Nachhaltigkeit aus: Zu gewinnen gibt es ein plastikfreies Einsteigerpaket im Wert von über 100 Euro. Die Teilnahme an der Tombola ist noch bis zum 1. März über das digitale Formular auf der GRD-Website möglich.und dankt den Veranstalter:innen herzlichst für die Möglichkeit einer Teilnahme an der größten Wassersportmesse der Welt.