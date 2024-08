Allianz für den Meeresschutz

Der Schutz der Meere bildet das Fundament der jüngst gestarteten Kooperation zwischen Mission Förde e.V. und der Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD). Dieses große gemeinsame Ziel basiert auf zahlreichen inhaltlichen Überschneidungen wie dem Erhalt der marinen Artenvielfalt, der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Schutz der Ozeane und einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität. Letztere haben beide Organisationen bereits im Rahmen eines Unterwasser-Clean-Up im Hafen der Flensburger Förde, bei dem 350 Kilogramm Müll in 90 Minuten gesammelt wurden, unter Beweis gestellt.



Desolater Zustand der Flensburger Förde muss verbessert werden



„Uns als Mission Förde e.V., welcher einen Querschnitt der Gesellschaft widerspiegelt, ist es wichtig, konkret zu agieren, dabei die Menschen für den Meeresschutz nachhaltig zu sensibilisieren und zu aktivieren“. Mit diesen Worten bringt Lauritz Graf Bülow von Dennewitz, Vorsitzender und Initiator von Mission Förde e.V., die Ziele des jungen Naturschutzvereins auf den Punkt. Die Namensgebung ist dabei Programm: Als in Flensburg beheimatete NGO ist es erklärtes Ziel, den desolaten Zustand der Flensburger Förde zu verbessern.



Das Engagement der Meeresschützer:innen beschränkt sich nicht nur auf Müllsammelaktionen wie Unterwasser-Clean-Ups, sondern umfasst auch das Anpflanzen von Seegraswiesen, die Kohlendioxid binden und Meeresbewohnern einen Lebensraum bieten. Mission Förde e.V. zählt aktuell 44 feste Mitglieder und mehr als 100 Unterstützer:innen – weitere Mitstreiter:innen sind herzlich willkommen.



Auch die GRD setzt im Rahmen ihrer Meeresschutzaktivitäten – sei es durch Geisternetzbergungen in der Ostsee oder Müllsammelaktionen an der Isar – verstärkt auf Clean-Ups. Diese tragen dazu bei, die Umwelt von schädlichem Müll zu befreien und somit die Gesundheit der marinen Ökosysteme und ihrer Bewohner zu schützen. Zukünftig unterstützt die Delfin- und Meeresschutzorganisation aus München die Unterwasser-Clean-Ups von Mission Förde e.V. finanziell und personell. Für jede Müllsammelaktion stellt die GRD 1.000 Euro zur Verfügung und ruft ihre ehrenamtlichen Geisternetztaucher:innen dazu auf, sich am „Hafenputz“ zu beteiligen. Sofern zusätzliche Fördergelder zur Verfügung stehen, ist angedacht, diese Mittel für die Bepflanzung der Förde mit Seegräsern einzusetzen.



„Gemeinsame Faszination für den Meeresschutz“



„Über die Förderung durch die GRD, für unsere Unterwasser-Clean-Up-Events, mit finanziellen Mitteln und mit Men- und Womenpower sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns auf kommende Events, bei denen wir unser Wissen und unsere gemeinsame Faszination für den aktiven Meeresschutz austauschen können“, sagt Lauritz Graf Bülow von Dennewitz. Bereits terminiert sind ein Beach-Clean-Up am Ostseebad im Flensburger Stadtteil Klues am 28. September und ein Unterwasser-Clean-Up im November.



Auch Sigmar Solbach, 1. Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., hebt die Vorteile des gemeinsamen Wirkens im Rahmen der neuen Kooperation hervor. „Indem wir unsere Kräfte bündeln, erreichen wir schneller und effektiver unsere Ziele zum Wohl der Ozeane. Daher sind wir überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen GRD und Mission Förde e.V. ein richtiger und wichtiger Schritt ist, um nachhaltigen Meeresschutz zu gestalten und die Gesundheit unserer marinen Ökosysteme zu fördern.“

