Geisternetzbergungen vor Rügen

das Errichten von Schutzzonen und die Regulierung des Massentourismus in Hurghada (Ägypten)

die Rettung der letzten Adria-Delfine in Kroatien

den Schutz der vom Aussterben bedrohten Bleifarbenen Delfine in Südafrika

die Etablierung eines nachhaltigen Delfintourismus in Mosambik

die Erforschung der Finnwale im Iberischen Meer

umfangreiche Delfin- und Meeresschutzmaßnahmen in Peru

nachhaltiges Dolphin- and Whalewatching vor La Gomera

Seit fast 33 Jahren engagiert sich die GRD weltweit für den Schutz wild lebender Delfine und Wale sowie den Erhalt ihrer Lebensräume – von Rügen über die Adria und Ägypten bis nach Peru. Die GRD-Projekte umfassen:Den Vorsitz der GRD führt der renommierteEbenfalls vom 26. bis 28. Januar anwesend ist dieZudem haben Besucher:innen die Gelegenheit,, die GRD-Projektpartnerin aus Ägypten, persönlich kennenzulernen. Die Wissenschaftlerin wird vom 23. bis 25. Januar in insgesamt fünf Vorträgen auf der „Water Pixel World Bühne“ (Halle 11 Stand H04) die aktuelle und besorgniserregende Thematik des Verfangens von Delfinen in Fischerseilen erörtern und deren Gründe sowie mögliche Lösungsansätze präsentieren.Dieist seit 2020 ein Schwerpunktthema auf der boot und wird auch in diesem Jahr auf der Wassersportmesse im Fokus stehen. Mitzu ihren Kooperationspartner:innen, der über jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt. Zusammen mit ehrenamtlichen Taucher:innen der GRD birgt Wolfgang Frank mehrmals im Jahr die gefährlichen Altlasten der Fischerei vom Grund der Ostsee und macht zudem in zweitägigen. Am GRD-Stand auf der boot können Interessierte Wolfgang Frank (ab dem 25. Januar) und das GRD-Team ausführlich zu den Geisternetzbergungen befragen.Der Nürnberger Anbieter für Tauchausrüstungen, SCUBAPRO, unterstützt die Delfin- und Meeresschutzarbeit der GRD in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion: An jedem Messetag verlost das Team einen wertvollen Tauchcomputer.Die Erlöse aus dieser Aktion kommen der Meeresschutzarbeit der GRD zugute. Weitere Informationen gibt es während der boot am Stand von SCUBAPRO und der GRD.Die Besucher:innen der boot 2024 haben am Stand der GRD auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit, die Arbeit der Meeresschutzorganisation durchoderzu unterschreiben. Auch derfinanziert die Schutzprojekte. Hierzu zählen unter anderem Armbänder und Ohrringe von ColorSwell Handmade Design und Holzbilder von Voice of the Seas, die aus Geisternetzen gefertigt wurden. Hinzu kommen, die von der Künstlerin Claudia Solbach gestaltet wurden, aber auch, die in Kenia von Ocean Sole Africa aus alten Flip-Flops upgecycelt wurden.Mit fast 237.000 Besucher:innen aus über 60 Ländern und mehr als 1.500 Ausstellern aus 68 Nationen auf 220.000 Quadratmetern in den Hallen 1 bis 17 ist die boot Düsseldorf vom 20. bis 28. Januar 2024 die größte Yacht- und Wassersportmesse der Welt.