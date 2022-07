Kraftplatz mit Seeblick

Das Vier-Sterne Gesundheitshotel in Weißenstadt am See

Das 4-Sterne Hotel Kurzentrum Weißenstadt am See liegt im nördlichen Bayern und bietet seinen Gästen unter einem Dach maßgeschneiderten Gesundheits- und Verwöhnurlaub in Kombination mit medizinischen Therapien an. Das Angebot des staatlich anerkannten Heilquellenkurbetriebes reicht von Wochenpauschalen mit inkludierten ärztlichen und therapeutischen Leistungen bis hin zu Mehrtagesaufenthalten zur individuellen Gestaltung. Inmitten des Naturparks Fichtelgebirge, welcher für sein außerordentlich gutes Heilklima bekannt ist, und in direkter Lage am Weißenstädter See finden Gäste Erholung und Entspannung pur. Der malerische See lädt das ganze Jahr über zu entspannten Spaziergängen ein und die Kraftplätze des Fichtelgebirges schenken neue Energie.



Bei den angebotenen Gesundheitsarrangements des Kurzentrums wird der Gast durch ein Team aus Gesundheitsexperten begleitet, welches die Therapien individuell auf den jeweiligen Gesundheitszustand abstimmt. Die therapeutischen Leistungen reichen von Packungen mit Freiburger Naturfango, Physiotherapie, Wannenbäder, Inhalationen bis zu manuellen und elektrophysikalischen Behandlungen. Besonderheiten des Hauses sind die Carbovasal Intensivtherapie, ein wirksames Kohlensäuretrockengasbad, welches die arterielle Durchblutung verbessert, sowie die Ganzkörperkältekammer mit -110° Celsius. Gänge in die Kältekammer sorgen für einen besonderen Frischekick, sie wirken schmerzlindernd und leistungssteigernd. Die Kältetherapie wird zur Behandlung des Stütz- und Bewegungsapparates, bei Autoimmunerkrankungen, Schlafstörungen, Haut- und rheumatischen Erkrankungen eingesetzt.



Als ortgebundenes und natürliches Heilmittel verfügt das Kurzentrum Weißenstadt über das Edelgas Radon. Radonhaltiges Wasser aus der eigenen staatlich anerkannten Heilquelle wird vor allem zur Behandlung von Beschwerden des rheumatischen Formenkreises, degenerativen Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden sowie Erkrankungen der Haut und der Atemwege eingesetzt. Im Gesundheitshotel kann es in verschiedenen Anwendungsformen genutzt werden: als Wannenbad, Inhalationen oder auch als Trinkkur. Deutschlandweit einmalig ist das Radonheilwasser-Therapiebecken im Kurzentrum, das Wassergymnastik und Bewegungstherapie in radonhaltigem Heilwasser ermöglicht.



Im Rahmen der Gesundheitspauschalen finden sich auch besondere Ernährungs- und Fastenarrangements. Das Vier-Sterne Hotel hat sich dabei auf Heilsames Intervallfasten (16/8) und Basenfasten spezialisiert. Die aus Leidenschaft und mit Herzblut entwickelten Konzepte für die Fastenkuren und das „Erleben gesunder Ernährungsmethoden“ finden große Resonanz.



Die lichtdurchflutete Lobby mit Bar und Lounge lädt ein, den Blick über den glitzernden Weißenstädter See schweifen und dabei die Seele baumeln zu lassen. Gemütlichkeit strahlt das Hotelrestaurant mit seinen kleinen separaten Räumlichkeiten aus, in dem regional-saisonale Köstlichkeiten serviert werden. Rückzugsmöglichkeiten finden die Gäste in einem der 122 Zimmer und 4 Suiten, welche alle mit eigenem Balkon ausgestattet sind. Entspannen und abschalten kann der Gast in der großzügigen Sauna- und Badelandschaft mit ganzjährig beheiztem Außenbecken. Für körperliche Aktivität steht ein Fitnessbereich zur Verfügung. Abgerundet wird der Urlaub durch ein vielseitiges Veranstaltungs- und Unterhaltungsprogramm.



Partnerhotel ist das Kurzentrum Waren (Müritz) im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte. Es bietet ebenfalls 4-Sterne-Hotelkomfort in Kombination mit therapeutischen Leistungen rund um das dort vorkommende ortsgebundene natürliche Heilmittel Warener Thermalsole an.