Grosso-Vorstand: Neues Führungs-Trio gewählt

Die Pressegroßhändler Thorsten Mauch aus Heidelberg, Robert Herpold aus Hannover und André Matysik aus Bielefeld führen den Gesamtverband Pressegroßhandel in der Amtszeit 2025 bis 2027.



Die Mitglieder bestätigten auf der Hauptversammlung am 29. April 2025 in Siegburg den langjährigen Leiter der Betriebswirtschaftlichen Kommission Thorsten Mauch im Amt. Er verantwortet zugleich die Finanzen des Verbandes. Die Kollegen Robert Herpold, Grossounion Nord, und André Matysik, PDG, wurden neu in den Vorstand gewählt. Der frühere Vorstand Vincent Nolte stand aus „persönlichen Gründen“ nicht mehr zur Wahl.



Die Unternehmer dankten den anwesenden Kollegen für das Vertrauen. „Wir werden alles daransetzen, um die eingeleitete Transformation des Pressegroßhandels erfolgreich in der Gemeinschaft umzusetzen“, erklärte Mauch in Siegburg. „Denn gemeinsam geht es besser, schneller und sicherer.“



Der 2019 gegründete Gesamtverband Pressegroßhandel bündelt die Interessen der heute 13 Pressegroßhändler in Deutschland.

(lifePR) (