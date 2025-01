Grosso-Verband gratuliert Dr. Eberhard Nolte zum 90. Geburtstag

Der Verbandsvorstand und die Geschäftsführung haben dem Geburtstagkind in einem persönlichen Schreiben die besten Glückwünsche des Berufsstandes übermittelt und seine Verdienste für den Berufsstand gewürdigt. „Im Namen aller Mitglieder und des Teams der Verbandsgeschäftsstelle gratulieren wir Ihnen sehr herzlich. Möge Ihr Leben weiterhin reich an schönen Momenten und glücklichen Ereignissen sein.“



Dr. Eberhard Nolte führte den Bundesverband Presse-Grosso in der Zeit von 1975 bis 2000 als Vorstandsvorsitzender. Er hat sich für die Pressefreiheit und -Vielfalt sowie den diskriminierungsfreuen Pressevertrieb verdient gemacht. Der Sindelfinger Presse-Grossist prägte als Unternehmer und Verbandslenker die Grundlagen und Standards des deutschen Pressevertriebssystems maßgeblich. Der Grandseigneur galt in seiner mehr als 30jährigen beruflichen Laufbahn als einer der profiliertesten und einflussreichsten Gestalter der Branche, der gemeinsam mit Verlegern wie Hubert Burda, Axel Springer, heinz Bauer und der Jahr-Familie sowie zahlreichen weiteren namhaften Persönlichkeiten das Vertriebssystem beständig fortentwickelte. In seine Ära fallen u.a. die Gründung der Betriebswirtschaftlichen Kommission, die Weiterentwicklung der Branchenessentiells und Verteidigung gegen Widerstände, die Förderung von Innovationen in Technik und Marketing, der Aufbau des Ost-Grosso. Dr. Eberhard Nolte verfolgt die Entwicklungen in der Branche nach wie vor interessiert.



Gesundes Selbstbewusstsein, diplomatisches Geschick, geistige Beweglichkeit, Beharrlichkeit in der Sache und gute Kontakte in die Spitzen der Verlagshäuser sind Tugenden, die Dr. Eberhard Nolte in seiner mehr als 30jährigen Karriere als Verlagsmanager, Grosso-Unternehmer und Verbandslenker ausgezeichnet haben. Diese Kompetenzen sind damals wie heute gefragt, um das bewährte Grosso-Vertriebssystem zukunftsfest auszurichten und als eigenständige neutrale Vertriebsstufe zu festigen. Seine Verdienste für das Pressevertriebssystem und den Berufsstand bleiben unvergessen. Zu Recht ist Dr. Eberhard Nolte mehrfach ausgezeichnet worden, darunter mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Seit 2000 ist er Ehrenpräsident des Bundesverbandes Presse-Grosso.



„Lieber Herr Dr. Nolte, wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und eine stabile Gesundheit. Wir hoffen, dass Sie Ihrer Familie sowie der Grosso-Familie noch lange mit Rat und Tat zur Seite stehen“, so der amtierende Grosso-Vorstand und die Geschäftsführung.



Dr. Eberhard Nolte begeht seinen Ehrentag mit seiner Frau sowie den Kindern, Enkel- und Urenkelkindern.

