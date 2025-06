Gesamtverband Pressegroßhandel sagt Jahrestagung ab

Der Verband greift damit Signale von Mitgliedern und Marktakteuren auf, die eine Durchführung der Veranstaltung unter den aktuellen Rahmenbedingungen als nicht zielführend ansehen. Die öffentliche Tagung war ursprünglich für den 15. September 2025 im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln vorgesehen.



„Hintergrund ist das Vorhaben der sogenannten Verlagsallianz ‚Fit For Future‘ mit dem Ziel eines radikalen Umbaus des Pressevertriebssytems“, erläutert Thorsten Mauch, Mitglied des Verbandsvorstandes. „Das vorliegende FFF-Verlagsmodell stößt auf erhebliche Widerstände und Irritationen im Markt. Es wird weiter vom Bundeskartellamt geprüft.“



„Aufgrund dieser Situation ist eine zielführende Planung der Veranstaltung für unsere Gäste, Referenten sowie für den Verband selbst derzeit nicht möglich,“ so Mauch weiter. „Wir bedauern die Entwicklung ausdrücklich. Zugleich bekräftigen wir unser Engagement für eine rechtssichere und branchenverträgliche Lösung der bestehenden Konfliktlage.“

