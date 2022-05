Maschenindustrie wählt Präsidium

Paul Falke zum Ehrenpräsidenten ernannt

Der Gesamtverband der deutschen Maschenindustrie hat sein Präsidium neu gewählt. Am 17. Mai 2022 bestätigte die Mitgliederversammlung Präsidentin Martina Bandte (Karl Conzelmann), Vizepräsident Roman Braun (Triumph) und Schatzmeister Florian Bahner (Bahner Strumpf) in ihren Ämtern für die neue Amtsperiode 2022 bis 2024. Ebenfalls erneut gewählt wurden die Präsidiumsmitglieder Walter Michael Leuthe (Ferd. Hauber), Markus Mey (Mey), Dr. Ulrike Neubauer (Dr. Zwissler Holding) und Gerald Rosner (strickchic). Paul Falke (FALKE) kandierte nach jahrzehntelanger Präsidiumszugehörigkeit nicht mehr. Ihm verlieh die Mitgliederversammlung für sein besonderes Engagement um Verband und Branche die Ehrenpräsidentschaft. Die Firma FALKE wird künftig durch Dr. Sebastian Binner vertreten, der neu in das Gremium gewählt wurde.



Präsidentin Martina Bandte sprach den Präsidialmitgliedern ihren Dank aus. „Ich freue mich über die fortgesetzte Unterstützung der Gesamtmasche durch traditionsreiche und prominente Mitglieder im Ehrenamt. Das neue Präsidium steht für Kontinuität und Innovation zugleich und bildet einen repräsentativen Querschnitt unserer Branche ab.“



Paul Falke gehörte dem Gesamtmasche-Präsidium über ein Vierteljahrhundert an. Er stand Gesamtmasche von 2000 bis 2006 als Präsident vor und war insgesamt dreimal Vizepräsident des Verbandes. Im Namen der Mitgliederversammlung sprach Vize-Präsident Roman Braun seinen Dank aus: „Von Ihnen als Unternehmerpersönlichkeit und von ihrem Erfahrungsschatz durfte Gesamtmasche enorm profitieren. Wir sind dankbar dafür, dass Sie die Gesamtmasche über diese lange Zeit mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützt haben.“ Zur Würdigung seiner besonderen Verdienste wurde Paul Falke von der Mitgliederversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt.