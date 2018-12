Der neue Rennkalender ist da

26.12.18

Auch nicht registrierte Kunden haben ab sofort wieder die Möglichkeit kostenlos unseren neuen Rennkalender für 2019 zu bestellen. In jedem Jahr tragen wir in aufwändiger Kleinarbeit die weltweiten Renntermine zusammen und bereiten diese für unsere Kunden und Fans im Rennsport auf.Der praktische A6-Kalender passt in fast jede Tasche und sollte auf keinem Schreibtisch oder beim Rennbahnausflug fehlen. Er enthält neben den täglichen Renntermine auch eine Übersicht der beliebtesten und bekanntesten Wettarten sowie nützliche Tipps und einige Seiten für persönliche Notizen.Wer gern im Netz wettet, findet ihn selbstverständlich auch in digitaler Form und täglich up-to-date auf unserer Plattform. Hier müssten Sie ihn allerdings auch bestellen: https://wettstar-pferdewetten.de/... Kostenlos und ohne Anmeldung, erhalten Sie ihn dann per Post direkt nach Hause.In diesem Sinne wünschen wir allen Kunden und denen, die es noch werden wollen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen fantastischen Start für 2019!