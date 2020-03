Rösch Fashion GmbH & Co. KG : Mund-Nasenmasken jetzt auch online für Privatkunden erhältlich

Rösch Fashion verkauft über seinem Onlineshop roesch-fashion.com nun, die aus dem ungarischen Werk sowie vor Ort produzierten, Mund-Nasen-Masken an Privatpersonen. Maximal zwei Verpackungseinheiten zu je 10 Masken können pro Einkäufer zu einem Preis von 95,- EUR/VPE erworben werden, was einem Masken-Stückpreis von 9,50 EUR entspricht. Die Masken werden farblich unsortiert in unterschiedlichen Farben geliefert.„Wir möchten, dass Privatpersonen bei Einkäufen, Busfahrten und Spaziergängen durch die Masken die Möglichkeit bekommen, andere schützen zu können.“, so Ralf Herrmann, Geschäftsführer für Sales & Marketing bei Rösch Fashion. „Es ist Zeit, umzudenken. Wir können uns durch das konsequente Tragen solcher Mund-Nasen-Masken im öffentlichen Raum alle gegenseitig vor Infektionen schützen“, so Herrmann zusammenfassend.Die Mund-Nasen-Masken von Rösch Fashion sind dreilagig konstruiert, wobei die außenliegenden Seiten aus hochwertigem Baumwolljersey bestehen, die Mittellage bildet ein Vlies. Die Masken können bei bis zu 90 Grad gewaschen werden und sind Trockner geeignet.Der Versand erfolgt direkt aus dem Lager in Tübingen.