Experten treffen sich bei den Düsseldorfer Jonges: Lebensrettung und Sicherung von persönlichen Unterlagen im digitalen Zeitalter

Am 06. Juni 2023 fand im Henkel Saal in Düsseldorf ein hochkarätiges Forum zum Thema "Lebensrettung und Sicherung von persönlichen Unterlagen im digitalen Zeitalter" statt. Das Forum, organisiert von den Düsseldorfer Jonges, versammelte Experten aus verschiedenen Bereichen, um wichtige Aspekte der digitalen Sicherheit und den Schutz persönlicher Unterlagen zu diskutieren.Das Forum wurde von dem bekannten TV-Moderator Mola Adebisi moderiert, der bereits durch seine Auftritte bei Viva und Stern TV einem breiten Publikum bekannt ist. Als erfahrener Moderator lenkte Adebisi die Diskussion und fing wertvolle Einblicke von den Teilnehmern des Forums ein.Unter den Teilnehmern befanden sich renommierte Experten, die ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen zum Thema einbrachten. Torsten te Paß, Gründer von Geras24, gab Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen für die Sicherung persönlicher Unterlagen im digitalen Zeitalter. Dr. Gerrit Wenz, ein angesehener Notar aus Düsseldorf, brachte seine rechtliche Expertise mit ein und ging auf die Bedeutung der rechtlichen Absicherung persönlicher Dokumente ein. Henric Peeters, Caritasdirektor und Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes Düsseldorf, beleuchtete die sozialen und humanitären Aspekte der Lebensrettung im digitalen Zeitalter.Die Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit für Teilnehmer, wertvolle Informationen und praktische Tipps zur Sicherung persönlicher Unterlagen zu erhalten. Die Diskussion deckte verschiedene Themen ab, darunter regelmäßige Backups, sichere Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung und den Schutz vor Identitätsdiebstahl.Die Veranstaltung fand am 06. Juni 2023 von 20:00 bis 21:00 Uhr im Henkel Saal, Ratinger Str. 25, 40213 Düsseldorf, statt. Medienvertreter und Interessierte waren herzlich eingeladen, an dem Forum teilzunehmen und von den Erkenntnissen der Experten zu profitieren.Pressekontakt: Düsseldorfer Jonges : geschaeftsfuehrer@duesseldorferjonges.de Über die Düsseldorfer Jonges: Die Düsseldorfer Jonges sind eine traditionsreiche Vereinigung von Bürgern, die sich für das Wohl der Stadt Düsseldorf und ihrer Bewohner einsetzt. Durch die Organisation von Foren und Veranstaltungen zu aktuellen Themen trägt die Vereinigung zur Förderung des öffentlichen Diskurses und zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen bei.