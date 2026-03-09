Die nächste Party für Jugendliche unter 16 Jahren!
Die Organisatoren, bestehend aus den Gemeindlichen Jugendpflegerinnen der Stadt Donauwörth und Wemding, der Präventionsfachstelle sowie der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Donau-Ries und der Betreiber der Disco Markus Götz haben wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Geboten sind fette Beats, tolle Stimmung und leckere Kaltgetränke. Zudem warten verschiedene präventive Angebote auf die Besucher: Eine Candydrehbar, das Geschicklichkeitsspiel „Spiel um dein Leben“ mit sogenannten „Rauschbrillen“, welche den Einfluss von Alkohol visuell bewusst machen sollen. Und für die kreativen Kids wartet die Buttonmaschine mit witzigen Motiven für die Buttons. Alkohol ist natürlich tabu - dafür gibts leckere alkoholfreie Cocktails und Pizzaschnitten.
Zwei Shuttlebusse mit Haltestellen in Wemding, Donauwörth und Harburg stehen den Jugendlichen als Fahrtmöglichkeit zur Verfügung. Die Busfahrt kostet 4,- €. Eine Anmeldung ist ab 09. März 2026 ab 8.00 Uhr online möglich. Die Plätze sind begrenzt. Der Eintritt in die Disco kostet ebenfalls 4,-- €, hierfür ist keine Anmeldung notwendig.
Bei der U16 Disco handelt es sich um ein Präventionsangebot im Bereich des Jugendschutzes, verbunden mit Party-Spaß für die entsprechende Zielgruppe. Das Jugendschutzgesetz gilt für alle Gäste.
Weitere Informationen zur Veranstaltung, zu Abfahrtszeiten und zur Anmeldung für den Shuttlebus gibt es unter www.donau-ries.de/u16 sowie bei der Kommunalen Jugendarbeit des Landratsamtes Donau-Ries unter der Mailadresse: jugendarbeit@lra-donau-ries.de.