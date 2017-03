Mandelblütenfeste in der Pfalz beginnen am kommenden Wochenende Die Deutsche Weinstraße blüht und leuchtet rosa - das berühmte Gimmeldinger Mandelblütenfest erwartet über 20.000 Besucher - Pedelec- Ausflüge zur Mandelblüte auf dem Pfälzer Mandelpfad







Gimmeldingen ist der schönste Mandelblütenort Deutschlands und hat eine Mandelblütenkönigin.



Das erste Gimmeldinger Mandelblütenfest wurde bereits 1934 gefeiert. Mittlerweile blühen rund um Gimmeldingen viele Hundert Mandelbäume. Gimmeldingen hat während der Mandelblütenzeit einen rosa Rahmen. In Gimmeldingen gibt es auch den einzigen Mandellehrpfad Deutschlands. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal Gimmeldingens: Gimmeldingen hat eine Mandelblütenkönigin. Diese, in diesem Jahr Paula Albrecht, wird am Samstag auch das Mandelblütenfest eröffnen und Samstag und Sonntag mit ihrer Prinzessin auf der Mandelmeile unterwegs sein und Gäste begrüßen. Über 30 Ausschankstellen, viele in den Weinbergen, sorgen dafür, dass die Gäste sehr gut verköstigt werden und keiner verdurstet.



Viele Weinorte organisieren Mandelblütenfeste - auf der Edenkobener Mandelmeile wird am 1.und 2. April gefeiert



Der vor einigen Jahren kreierte Pfälzer Mandelpfad ist 77 km lang und geht von der französischen Grenze bis nach Bad Dürkheim. Hier und auch an anderen Orten der pfalz blühen jetzt über Hunderttausend Mandelbäume. Während den Pfälzer Mandelwochen, im März und April, werden nachts interessante Sehenswürdigkeiten rosa angestrahlt. Überall werden Führungen und Ausflüge angeboten. „Besonders intensiv ist die Mandelblüte beim Wandern und Radfahren auf dem Pfälzer Mandelpfad zu erleben“, so Norbert Arend von genussradeln-pfalz. „Der Pfälzer Mandelpfad ist fast auf der gesamten Strecke mit dem Rad zu befahren.“



genussradeln-pfalz organisiert Mandelblütenausflüge mit Pedelecs



genussradeln-pfalz aus Venningen beteiligt sich seit vielen Jahren an den Pfälzer Mandelwochen. Organsiert werden genüssliche Tagesausflüge mit E-Bikes auf dem Pfälzer Mandelpfad und auch ein Mandelblüten Erlebniswochenende mit zwei Radausflügen sowie einer Weinverkostung beim Winzer. „Für Samstag haben wir sogar einen Pedelec-Ausflug zum Gimmeldinger Mandelblütenfest auf dem Programm“, informiert Arend.



Mandelblüten Hotline von genussradeln-pfalz : 06323 6209

