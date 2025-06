Residenz-Gala: Erlesene Frankenweine treffen auf Mozart

Ein Abend voller musikalischer Meisterwerke, kulinarischer Höhepunkte und edler Tropfen: Die Residenz-Gala im Rahmen des Würzburger Mozartfestes verzauberte am 14. Juni 2025 hunderte Gäste in der barocken Pracht des UNESCO-Weltkulturerbes der Würzburger Residenz.



Genuss im UNESCO-Weltkulturerbe

Bereits der festliche Empfang mit einem 2022er Silvaner-Sekt der Winzergenossenschaft DIVINO stimmte die Gäste auf einen besonderen Abend ein. Die Fränkische Weinkönigin Antonia Kraiß hieß Besucherinnen und Besucher aus nah und fern herzlich willkommen und eröffnete den Gala-Abend mit einer charmanten Ansprache.



Das Jugendorchester LGT Young Soloists aus der Schweiz, das sich aus Solisten im Alter zwischen 12 und 23 Jahren zusammensetzt und international auftritt, spielte im prächtigen Kaisersaal Stücke von Wolfgang Amadé Mozart, Alfred Schnittke, Max Bruch und Giovanni Bottesini - mitreißend und auf höchstem künstlerischem Niveau.



Gala-Diner mit erlesenen Frankenweinen

Im Anschluss lud der Gartensaal der Residenz zum exklusiven Gala-Diner, bei dem erlesene Weine aus dem Anbaugebiet Franken perfekt auf ein fein abgestimmtes Menü trafen. Die Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland hatte eine Auswahl herausragender Weine der fränkischen Winzerinnen und Winzer kuratiert.



Ein 2023er Kitzinger Hofrat Silvaner der Winzergemeinschaft Franken (GWF) begleitete die Vorspeise. Zur Suppe reichten die fränkischen Weinprinzessinnen und ein Weinprinz einen 2022er Iphöfer Kronsberg Sauvignon Blanc des Weinguts Zehntkeller aus Iphofen. Zum Hauptgang mit rosa Rinderfilet an Trüffeljus, bunte glacierte Karotten und feine Spitzkohl-Zwiebelcreme oder als vegetarische Variante mit gebratenen Tempeh gab es sowohl einen Rotwein wie auch einen Weißwein: einen 2018er Kalbenstein Gambach Spätburgunder des Weinguts Höfling aus Eußenheim und einen 2021 Würzburger Pfaffenberg Silvaner des Weinguts Bürgerspitals in Würzburg. Den Abschluss mit einer Stachelbeertarte mit Zitronenbaiser versüßte eine 2018er Segnitzer Pfaffensteig Rieslaner Trockenbeerauslese des Weinguts Kreglinger aus Segnitz.



Fränkische Weinkultur und klassischer Musikgenuss



Für den nötigen Glanz sorgten die fränkischen Weinprinzessinnen und ein Weinprinz sowie die 67. Fränkische Weinkönigin Antonia Kraiß. „Der prächtige Rahmen der Würzburger Residenz, erlesene Speisen und die Spitzenprodukte unserer fränkischen Winzer begeistern immer wieder. Die Residenz-Gala zeigte, wie eindrucksvoll sich fränkische Weinkultur und klassischer Musikgenuss zu einem unvergesslichen Erlebnis vereinen lassen“, lobt die Fränkische Weinkönigin aus Nordheim am Main.

