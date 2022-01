Romantisches Franken mit neuer Webseite

Die Webseite www.romantisches-franken.de enthält wie gewohnt sehr ausführliche Informationen und Inspirationen rund um Urlaub und Freizeit in der Region. Die neue Gestaltung erleichtert die Orientierung mit noch mehr Bildern.Für den Besucher ist die Seite eine wahre Fundgrube voller Ideen. Jede Menge guter Tipps für Sehenswertes, leckeres Essen, Wanderwege, Veranstaltungen und vieles mehr sind darin zu finden. Wer also nach Inspiration für seine Freizeit oder den Urlaub sucht, wird dort auf jeden Fall fündig. Gerade jetzt im Winter sind Hinweise und Tipps für kurze Wanderungen und Spaziergänge genau das Richtige. Wer schon seinen Sommerurlaub plant, kann sich die Städte der Region ansehen, tolle Hotels finden und direkt buchen. Bei den Familien sind Ferienwohnungen und Bauernhöfe ein beliebtes Ziel. Für Inspiration sorgen die Ausflugstipps und ein umfangreicher Veranstaltungskalender.Neu sind die Erlebnisangebote, die sofort gebucht werden können. So kann man eine Alpaka-Wanderung oder eine Bierprobe ebenso auswählen wie eine Führung durch die Streuostwiesen.Mit der neuen Datenbankstruktur ist der Tourismusverband Romantisches Franken bereits bestens auf die sogenannte Bayern Cloud vorbereitet. Dieses Projekt wird von der Landesmarketingorganisation von Bayern geplant. Damit sollen in Zukunft die Daten aus dem bayerischen Tourismus in einheitlichem Format gebündelt werden.So baut der Tourismusverband Romantisches Franken vor allem auf einen verbesserten Service für die eigene Region. Gastgeber und Kommunen haben die Möglichkeit, sich individuelle Filterlinks zu erstellen, mit denen die Museen oder Wanderwege des ausgewählten Ortes oder der Region angezeigt werden. Diese Informationen können in die eigene Online-Präsentation eingebaut werden.„Es ist es uns ein wichtiges Anliegen bei der Digitalisierung noch stärker voranzugehen und unseren Partnern die Unterstützung anzubieten“, so der 1. Vorsitzende des Verbandes, Landrat Dr. Jürgen Ludwig. So wird das neue Portal für die Onlinebuchung von Erlebnisangeboten derzeit ausgebaut und gehört zu den Projekten, die in diesem Jahr laufend erweitert werden. Der regionale Verband sichert mit seinem Rahmenvertrag die Teilnahmemöglichkeit für kleine Anbieter. Gleichzeitig bestehen Kooperationen mit den Städten, deren Angebote ebenfalls auf der Gebietsseite ausgespielt werden. Neue Interessenten werden gerne aufgenommen.